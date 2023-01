Oposición impulsará nueva moción de censura contra la ministra de Minas, Irene Vélez

En el Congreso de la República crece el rechazo por las declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, luego de que anunciara en el Foro Económico Mundial que el Gobierno no volverá a suscribir más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.



A esta polémica se sumaron críticas por el informe en el cual la Ministra basó sus afirmaciones. Este martes se conoció que el documento sobre las reservas de gas del país tendría varias irregularidades.



Por esa razón, líderes políticos de algunos sectores aseguran que la Ministra pone en riesgo la estabilidad económica del país y debería ser separada del cargo. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, propuso liderar un nuevo debate de moción de censura en contra de Vélez.



“La ministra Irene Vélez y el presidente Gustavo Petro están poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país y la soberanía energética, dijo Uribe en un video.

Se acabó el periodo de prueba de la ministra Irene Velez. Es evidente que fracasó.



La sostenibilidad fiscal y soberanía energética del país está en riesgo.



Invito a todas las bancadas a unirnos en una moción de censura en contra de la ministra.



Es el momento. pic.twitter.com/Bk9OBirDnA — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) January 24, 2023



“Apelo a la responsabilidad de mis colegas congresistas y el compromiso que tenemos con los colombianos, para que todas las bancadas nos unamos en un debate de moción de censura y pidamos el retiro del cargo de esta ministra irresponsable. Ya cumplió con su periodo de prueba y fracasó”, agregó el Senador.



Otro congresista que pidió que Vélez sea separada del cargo es David Luna, de Cambio Radical. “Señora ministra de Minas, basta de mentiras, basta de seguir insultando la inteligencia de los colombianos”, comentó en Twitter.



“Formalmente pido su renuncia y la pido porque ha publicado un informe que no tiene sustento técnico, un informe que señala que Colombia tiene reservas de gas hasta el año 2037, lo cual no está técnicamente probado”, señaló.



Cabe recordar que la ministra Vélez aseguró que las reservas de hidrocarburos que hay actualmente alcanzarían hasta 2037-2042, con base en el informe ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’.



Sin embargo, desde el gremio petrolero señalan que estos datos son imprecisos. El exministro de Minas y Energía, Diego Mesa, sostuvo que todavía hay una dependencia frente a los hidrocarburos y no habría los recursos suficientes para tanto tiempo como ha asegurado el Gobierno.



"Las cuentas del gas son simples: Reservas probadas (probabilidad 90 %), probables (50 %) y posibles (10 %) sugieren déficit en 2028. Los recursos contingentes hoy no son comercialmente viables y los prospectivos ni siquiera han sido descubiertos. Conclusión: explorar más o importar", dijo el exministro.



Por otra parte, el presidente de la Asociación de Petróleo y Gas, Francisco Lloreda, explicó que las reservas se dividen en tres tipos: las reservas probadas: "es cuando hay una probabilidad de extraer el hidrocarburo en un 90 %", las probables, cuando: "es 50 % si, 50 % no", y las posibles, cuando: "la probabilidad de es del 10 %, esas son las reservas".



"A nivel internacional las únicas reservas que cuentan son las reservas probadas , y cosa distinta son los recursos contingentes, es cuando tienes una información que te permite saber que petróleo y que gas hay, pero no lo has logrado cuantificar ni has logrado ver su calidad, ni técnicamente, ni económicamente es factible extraer en este momento, entonces pareciera que el presidente termina juntando recursos de reservas: probadas, probables, posibles y recursos contingentes para decirle al país que tenemos por ejemplo: gas hasta el año 2037", añadió el presidente gremial, quien considera que las "inconsistencias" son utilizadas para justificar que país no necesita nuevos contratos.