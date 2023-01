Gobierno y Pacto Histórico adelantan socialización de proyectos y reformas

En Paipa, Boyacá, los diferentes ministros del Gobierno Nacional y la bancada legislativa del Pacto Histórico han sostenido reuniones durante todo el día para socializar las diferentes reformas y proyectos que planean promover durante el primer semestre del año 2023.



El ministro del Interior, Alfonso Prada, entregó un balance de lo que han venido discutiendo y, entre otros temas, manifestó que por ahora no van a desistir de ningún proyecto o reforma. También reiteró que no van a retirar la reforma política.



“No estamos pensando en retirar nada, acabamos de hablar con David (Racero, presidente de la Cámara de Representantes) aquí en la reunión de la bancada, hablamos sobre ese tema en particular y un poco la primera decisión es echar para delante en todas las reformas, aquí uno no se da por vencido antes de enfrentar las batallas”, expresó Prada a los medios de comunicación.



Durante la presente semana, el ministro del Interior sostendrá reuniones con las diferentes bancadas de los partidos de Gobierno para continuar hablando sobre los proyectos y actos legislativos. También nuevamente se reunirán con el Pacto Histórico.



“Vamos a profundizar con esta bancada de partido el 1, 2 y 3 de febrero en la ciudad de Cartagena, ellos han convocado su propio encuentro del partido y nos han invitado que estamos uno de los días con ellos como Gobierno socializando las iniciativas”, expresó Prada.



Frente a la ley de sometimiento, el ministro aseguró: “Hemos estado trabajando fuertemente en ese, es el parámetro a través del cual legalmente vamos a definir las condiciones en las que se va a poder dar el desmantelamiento de las estructuras de alto impacto del crimen que se mueven en las economías ilegales”.



El secretario general de la Presidencia de la República, Mauricio Lizcano, afirmó: “Durante la Cumbre entre el Pacto y Gobierno en Paipa escucharemos y alinearemos la estrategia sobre las reformas del Cambio para este semestre”.



El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, manifestó: “Avanza la construcción estratégica legislativa primera semestre 2023. Colombia tiene la certeza que su gobierno, con el liderazgo del Pacto Histórico, consolidará la reformas del cambio”.



El presidente del Senado, Roy Barreras, no pudo asistir al encuentro por motivos de salud, pero actualmente se encuentra en buenas condiciones.



“Ya estoy en casa. Complicación leve superada. Inicié protocolo de anti coagulación preventivo para evitar tromboembolismos , complicación posible en las quimioterapias. Gracias a quienes han preguntado. Esta tarde ya trabajando en Presidencia del Congreso a partir de las 4 pm”, expresó Barreras.