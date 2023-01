Congreso presentó protocolo de protección de género para evitar casos de abuso sexual 

Un amplio manual o protocolo interno para evitar que se puedan presentar casos de abuso o acoso sexual fue anunciado por las directivas del Congreso de la República, en el cual dispone además de una cláusula en los contratos a los funcionarios a no cometer esos delitos.



El documento fue socializado por los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, junto a la senadora María José Pizarro, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, y la vicepresidenta de la misma Erika Sánchez.



El protocolo, que tienen varios capítulos sobre el comportamiento, está dirigido a los congresistas, a los servidores públicos que laboran en la institución, a personal de la Policía y de seguridad, así como a pasantes, judicantes y personal de servicios generales.



La senadora Pizarro, destacó la cláusula de los contratos, “contiene una inducción obligatoria para cualquier persona que trabaje en el Congreso, hay una cláusula que se va a incorporar en los contratos y trabajamos para que servidores públicos firmen un compromiso y una obligación de no incurrir en delitos sexuales en el Congreso de la República”.



Por su parte la representante Sánchez, sostuvo que este protocolo brinda a las víctimas, que no sólo pueden ser mujeres, todas las garantías para que hagan su denuncia no sólo ante las directivas en el Congreso, sino ante la Fiscalía en el momento que sea y no esperar que pase mucho tiempo.



Otro de los apartes del protocolo dispone medidas de orientación, empoderamiento y de asesoría, para que las mujeres o las víctimas puedan tramitar su denuncia contra los responsables ante la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia.



La senadora Pizarro en el mismo sentido se pronunció e indicó que “habrá toda la orientación y acompañamiento jurídico para que puedan presentar la denuncia, ya que hoy hablamos que apenas el 3% de las víctimas de acoso y abuso sexual en el ámbito laboral denuncian, el resto no se sienten seguras, ni tranquilas y menos en un espacio de poder en el Congreso de la República”.