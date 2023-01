Petro defendió llamado a los colombianos para salir a las calles a impulsar sus reformas

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió el llamado que hizo a la gente para que salga a las calles a defender las reformas que su administración busca impulsar este año ante el Congreso.



A través de su cuenta de Twitter, el mandatario manifestó: “La plaza pública también es un lugar de discusión” y recordó que, desde la reforma laboral progresista de Alfonso López Pumarejo, las calles han sido un lugar para impulsar este tipo de proyectos.



Las reformas que propone el gobierno se han discutido por los movimientos siciales desde hace años en las calles.



La mayor reforma laboral progresista de la historia de Colombia se discutió entre Alfonso Lopez, el presidente y el movimiento obrero, en la plaza pública https://t.co/GFKjLAQcwF — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2023

El llamado de Petro para que la gente salga a las calles lo hizo el viernes, cuando a través de su cuenta de Twitter, invitó a la juventud colombiana a respaldar las reformas sociales que promoverá.



“Hemos convocado al gran dialogo social para cambiar a Colombia. Hemos estado dispuestos a concertar las reformas. Defendemos el agua por encima de la codicia porque es la vida, defendemos no subirle a peajes y el diesel para defender la canasta alimenticia de la gente pobre”, afirmó.



Y luego siguió: “Defendemos subir el salario mínimo como nunca antes para elevar el nivel de vida y reactivar la economía. Defendemos hacer la reforma agraria para darles tierra a los campesinos y tener más alimentos. Defendemos subir el presupuesto de educación para más igualdad y oportunidades”.



Ante las críticas que ha recibido, como la del exministro Juan Camilo Restrepo, que aseguró que es mejor conocer primero los textos de las reformas antes de salir a la calle a defenderlas, Petro manifestó que es claro que esos proyectos tendrán opositores, así que es una estrategia válida obtener el respaldo de los sectores populares.



“Las reformas que se presentarán al Congreso en febrero buscan cambiar el país, generar justicia social y son el acumulado de las luchas sociales de Colombia. No dudo que tendrán opositores en quienes no quieren los cambios La plaza pública también es un lugar de discusión”.



Se espera que en las próximas semanas empiece la discusión en el legislativo de proyectos como la reforma a la salud, la reforma laboral y la laboral pensional, de las que a pesar de no conocerse su contenido en su totalidad, ya se ha expresado oposiciones por parte de algunos sectores.