"Nunca me había dado miedo, ahora sí tengo": Hernández sobre el plan para asesinarlo

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, reiteró nuevamente que dejará de asistir a eventos públicos hasta el 19 de junio, día de la segunda vuelta, esto por los polémicos videos de la campaña del Pacto Histórico y por los riesgos que está corriendo su vida.



“No tienen ningún límite, están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, romper cualquier principio, no tienen cortapisa. Tengo la certeza de que mi vida está en riesgo, es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”, aseguró Hernández en un video.



El Exalcalde de Bucaramanga también afirmó que, teniendo en cuenta que conoció de la existencia de un plan para acabar con su vida, espera que los colombianos entiendan que no hará apariciones públicas para garantizar su vida y la democracia en el territorio nacional.



“Yo sé que los colombianos me van a entender. Es nuestra responsabilidad, de todos los colombianos, no permitir que acaben con la democracia, así comienzan y tememos lo peor sobre como pueda terminar, es lo que estoy viendo”, aseguró Hernández.



Con relación a los detalles que recibió sobre el plan para atacarlo, el Candidato expresó que ha recibido informaciones relacionadas con varios tipos de acciones y planes que se estarían organizando para atentar contra su vida en los siguientes meses.



“La verdad, nunca me había dado miedo, ahora si lo tengo, y creo que con sobradas razones. Colombianos, entiéndanme, excúsenme, me tocó cancelar algún recorrido que tenía como el de la virgen del Chiquinquirá, a la gente de Montería, de Quibdó que vive en la miseria por estos politiqueros”, aseguró Hernández.

Los detalles del plan para asesinarlo

Desde Miami, donde se encuentra realizando una gira de su campaña política, el Exalcalde de Bucaramanga aseguró que no solo están buscando afectarlo con falsos testimonios, sino que también estarían planificando atacarlo con un arma blanca. Incluso, según dijo, ya ha recibido precauciones de seguridad.



"Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y testigos falsos. A lo último, póngale la firma, ya recibí las precauciones que estarían intentando matarme. Esa matada no es a plomo, será a cuchillo", indicó Hernández.



De hecho, el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción reveló detalles sobre cómo estarían pensando atacarlo. "¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar. Soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas", precisó.



Tras revelar los detalles del plan que existe para matarlo, el Candidato también se pronunció a través de sus redes sociales e informó que no asistirá a más eventos públicos, por lo menos, hasta el próximo domingo 19 de junio, cuando se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.



"Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.