Rodolfo Hernández aseguró que hay un plan para asesinarlo y canceló sus eventos públicos

El candidato Rodolfo Hernández denunció este jueves que recibió información sobre la existencia de un plan para asesinarlo, por lo cual, anunció que cancela todas sus asistencias a eventos públicos.



Desde Miami, donde se encuentra realizando una gira de su campaña política, el Exalcalde de Bucaramanga aseguró que no solo están buscando afectarlo con falsos testimonios, sino que también estarían planificando atacarlo con un arma blanca. Incluso, según dijo, ya ha recibido precauciones de seguridad.



"Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y testigos falsos. A lo último, póngale la firma, ya recibí las precauciones que estarían intentando matarme. Esa matada no es a plomo, será a cuchillo", indicó Hernández.



De hecho, el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción reveló detalles sobre cómo estarían pensando atacarlo. "¿por qué a cuchillo?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, vamos a un salón y hay que entrar. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar. Soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas", precisó.

Tras revelar los detalles del plan que existe para matarlo, el Candidato también se pronunció a través de sus redes sociales e informó que no asistirá a más eventos públicos, por lo menos, hasta el próximo domingo 19 de junio, cuando se llevará a cabo la segunda vuelta presidencial.



"Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones", escribió Hernández en su cuenta de Twitter.