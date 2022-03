“Nos verán caminando por veredas y pueblos": Gutiérrez y Lara inscriben su candidatura

Acompañados de exprecandidatos, congresistas de varios partidos y dirigentes políticos y empresariales, se inscribieron ante la Registraduría Nacional, Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara como la fórmula presidencial del Equipo por Colombia.



El principal anuncio que hicieron los dos candidatos es que de ganar la Presidencia de la República lo harán dando especial atención a las regiones.



“Nos verán caminando por las veredas y pueblos. Tenemos que tener un diálogo social permanente con la gente, que no aguanten hambre, que lleguemos a todas las comunidades”, sostuvo el candidato presidencial, quien además en su intervención manifestó que su proyecto es ajeno a cálculos políticos.



“Les hablamos desde el corazón sin cálculos políticos, queremos lo mejor para la gente, llegó el momento de acabar el odio, no más polarización, tenemos dificultades pero no nos podemos dejar llevar de la desesperanza”, declaró el exalcalde de Medellín.



Frente a alas alianzas, Gutiérrez aseguró que “vamos a seguir sumando. Somos colombianos común y corriente como ustedes. Queremos enviar un mensaje de unión, a todo el país le extendemos la mano, los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos”.

En la Registraduría Nacional se llevó a cabo la inscripción del candidato presidencial de la Coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez y su fórmula Vicepresidencial, Rodrigo Lara Sánchez. Foto: Colprensa



Frente a los acuerdos de paz sostuvo que los seguirá implementando en su campaña, pero que también seguirá exigiendo que las Farc cumplan con su compromiso.



En cuanto a sus rivales, sin referirse de lleno a Gustavo Petro, manifestó que Colombia no puede dar un un salto al vacío, sino que necesita un cambio certero que es el que representa junto a Rodrigo Lara.



Con respecto a su candidato vicepresidencial, señaló que “Rodrigo no fue cálculo político sino es una decisión desde el corazón, es un gran ser humano”. Confió además que es la persona que mejor preparada está para reemplazarlo en caso de ser necesario.



Por su parte Rodrigo Lara sostuvo que “este país ha sufrido violencia, ha visto como se ha sembrado odio, este país necesita esperanza, este país merece que dejemos de lado lo que nos divide, hay que trabajar por Colombia”.

Lara indicó que junto a Gutiérrez están construyendo un programa alejado de cualquier jefe político. Foto: Colprensa



Indicó que junto a Gutiérrez están construyendo un programa alejado de cualquier jefe político, “necesitamos a todos para que esta Colombia pueda encontrar una oportunidad digna, hoy formalizamos un sueño”.



Señaló además que será “voy a ser el vicepresidente de las regiones”, y explicó que en sus funciones está la de ser un articulador entre los alcaldes, gobernadores y la ciudadanía en general en las regiones. También tiene el compromiso de trabajar porque la salud de los colombianos sea cada vez menor, lo mismo que liderar el mejoramiento en los temas de educación, como también en liderar la lucha contra la corrupción.

Por otra parte el aspirante presidencial aseguró que se ha venido reuniendo con diferentes sectores políticos, y reiteró en que su momento espera tener citas con los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos y César Gaviria.



Gutiérrez además volvió a reiterar el llamado a otros sectores que lleguen a su proyecto político, entre ellos la Alianza Verde.