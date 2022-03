¿Cómo le peleará el voto de la población afro a Francia Márquez? Responde Luis Gilberto Murillo

Lleva dos semanas como candidato a la Vicepresidencia de la República en fórmula con Sergio Fajardo, lo que lo convirtió en más protagonista de la vida nacional en este 2022, pero Luis Gilberto Murillo viene desarrollando su actividad política hace varios años.



Hasta el pasado 16 de marzo estaba postulado como aspirante a reemplazar a Iván Duque en la Casa de Nariño por la Coalición Centro Esperanza le extendió la propuesta de ser su compañero de fórmula, en donde asumió uno de los temas que más le gusta: el ambiental.



Sumado a ese compromiso, Murillo también tiene claro que buscará ser el articulador de las regiones con el Gobierno Nacional.



Sin embargo, su vicepresidencia podría estar pendiendo de un hilo, en tanto que en los últimos días revivió una sentencia de la Corte Constitucional emitida en el año 2012 en la cual se señala que el exministro y exgobernador podría estar inhabilitado para aspirar a cargos públicos.



De acuerdo con lo estipulado en la sentencia, cuando Murillo ocupaba el cargo de director general de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, habría desviado recursos de saneamiento ambiental en zonas mineras del departamento para la reparación de una institución educativa.



Por esto, el hoy coequipero de Fajardo tiene en curso una acción de tutela y le solicitó a la Interpol eliminar sus antecendentes judiciales.

De la competencia con Francia Márquez por el voto de la población afrocolombiana, su recibimiento en la Centro Esperanza y de cómo ve la campaña presidencial, Murillo habló con Colprensa.



Ya inscritos ante la Registraduría Nacional usted y su ‘llave’, Sergio Fajardo, ¿cómo han transcurridos estos primeros como candidato a la Vicepresidencia?

Hemos estado ajustando tareas. Yo venía planteando un programa de país con énfasis en convertir al patrimonio natural en la base del desarrollo, la transición energética, buscando nuevas cadenas de valor, conseguir oportunidades a los jóvenes, a la mujeres, focalizando la reactivación de la economía popular, es decir la informalidad, para darle apoyo, incentivos. Lo tercero es la inclusión de las regiones, que es en donde está el poder. Ese componente, Sergio ha querido que lo asuma.

Hemos estado en eso, en ensamblar la candidatura y estuvimos en la inscripción la semana pasada y ya nos identifican con que somos la candidatura que le apuesta a la megadiversidad, que le apuesta a las regiones, esto es muy importante.



¿Siente que la campaña presidencial ya se centró entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro y que a ustedes, como candidatos de la Centro Esperanza, no les están dando espacio?

No, nosotros desde que iniciamos esta fase de la campaña hemos visto que mucha gente quiere una alternativa de centro, que no polarice, y que cambie de rumbo el país, que no siga el desastre que tenemos hoy, pero además tampoco arriesgue al país a un salto al vacío y en donde vemos que se va a generar más conflicto y polarización.



La gente quiere grandes transformaciones con soluciones viables, nada de populismo, y eso ha llevado a que estemos creciendo rápidamente.



¿Cómo va a hacer para ganarle el voto de la población afro a la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez?

Es muy importante el avance que hemos tenido los afrodescendientes, las candidaturas de Francia, Sandra de las Lajas y Seferino Mosquera son candidaturas respetables y son un indicador de que, en medio de los contrastes y las dificultades, la democracia colombiana va avanzando.

Pero refleja también la diversidad de la política, la realidad colombiana.

Aquí Francia Márquez expresa una visión más de la izquierda y asociada al Pacto Histórico, Sandra de las Lajas es más desde la iglesias y Seferino más desde los liberales. La nuestra es más una visión de centro, son propuestas distintas con visión de país y eso le ofrece al elector colombiano una posibilidad de ver distintos matices de la política.



Colombia debe sentirse orgullosa de que se haya dado ese paso de tener más representación afrodescendiente.



Pero hay otra cosa, nos atacan mucho. Eso es de la herencia del racismo estructural y la discriminación racial contra la población afro. Mire usted que siempre están buscando algún elemento para descalificarnos, sacan cartas por debajo de manga. Todavía vemos que en el ambiente político falta mucho para que se acostumbren a candidaturas afro como las nuestras.

¿Y de dónde considera usted que vienen esos ataques?

Yo me di una pela con los grupos tradicionales del Chocó, pero también en la campaña hay tantos intereses de mucha gente y de distintos lados. Les interesa atacar mi candidatura y por eso usan esos golpes bajos, como por ejemplo que estoy inhabilitado para aspirar a la Vicepresidencia.



¿No cree que el discurso de Francia Márquez es más populista y que será más difícil de vencer?

Creo que tenemos un electorado serio, que analiza las propuestas. Lo que he dicho es que, más allá de la denuncia, hay que ser muy propositivos. Soy una persona que está muy alejada del populismo. El país va a analizar si mis propuestas, que son viables, son planteamientos distintos. Vamos a esperar a conocer las propuestas concretas que hará Francia Márquez.



Ya se comienza a ver cómo algunos políticos adhieren a las distintas aspiraciones. ¿Cómo va usted en la tarea de buscar diálogos con otros sectores políticos y sociales para apoyar la candidatura de la Centro Esperanza?

Lo que he dicho es que si puedo servir de puente para hablar con otros sectores lo haré. Lo que hemos hablado con Sergio Fajardo es que yo voy a estar muy a cargo de los temas ambientales, climáticos, la transmisión energética, los temas de región, la inclusión.



En ese contexto voy a apoyar a Sergio y a la coalición, en hablar con distintos sectores, los sectores excluidos de la Colombia apartada, de las zonas rurales, en las regiones, a esos sectores me voy acercando.



Su candidato a la Presidencia ha sido claro en que no recibirá ningún tipo de apoyo por parte del Centro Democrático ni del Partido Liberal, ¿cree que es acertado que le cierre la puerta a los ‘rojos’ luego del alto número de votos que logranron en las legislativas?

El centro es el que realmente representa las ideas liberales y hay un gran espacio para entrar en diálogos. Yo tengo una buena relación con el expresidente César Gaviria y con el Partido Liberal. Antes de unirme a Sergio Fajardo había tenido unos diálogos interesantes con el expresidente Gaviria, hablamos de Venezuela, de Ucrania, de medio ambiente, hablamos de inclusión. Si en algo puedo servir para actuar como puente, lo haré sin ningún problema.



Independientemente de las diferencias que tengan las personas, esto no puede ir al plano individual.



¿Cómo se ha sentido en la Centro Esperanza luego de que hace unos meses le impidieron su llegada a esa coalición, por lo que usted optó por continuar con su candidatura presidencial solo?

He tenido solamente una reunión de coalición, pero obviamente la invitación me la hizo Sergio Fajardo, con quien nos conocemos hace varios años y tenemos confianza y espero que pueda expresar toda esa relación, que es de largo tiempo.

Fajardo lo defiende



“No existe ninguna inhabilidad de Luis Gilberto Murillo”, aseguró el candidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, con respecto a la solicitud hecha por una veeduría ciudadana para que se revise la viabilidad legal de la nominación del exministro y exgobernador como candidato a la Vicepresidencia.