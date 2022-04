"No va a renunciar porque no tiene vergüenza": Gutiérrez tras polémica de 'perdón social' de Petro

El candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, aseguró que su contrincante Gustavo Petro no tiene vergüenza para renunciar pese a que la visita de Luis Fernando Petro, hermano del candidato de la izquierda, a La Picota, fue para acordar beneficios a criminales.



En una declaración dada por Gutiérrez a las afueras de la cárcel, manifestó que “Petro no va a renunciar porque no tiene vergüenza y quedó demostrado lo que querían hacer con el país, pero los cogieron con las manos en la masa y ahora tratan de disculparse diciendo que esto es un entrampamiento. Ellos mismos explicaron para qué se dieron las reuniones con Iván Moreno. Ese 'perdón social' es un pacto en La Picota, un pacto criminal de votos por rebaja de penas”.

Incluso pidió a las autoridades proceder a investigar esa situación. “Lo que tienen que hacer las autoridades es investigar, los colombianos debemos rechazar cualquier acto de populismo y cualquier acto irresponsable como el que se plantea de obtener votos a cambio de rebaja de penas para los peores corruptos y asesinos del país. Lo que se ha descubierto es muy grave y ellos tienen que responder, hablan de un entrampamiento y no tiene sentido. No puede ser un declive moral en Colombia este tipo de propuestas”, precisó.



Gutiérrez hizo además una advertencia a los presos, “quiero anunciarle a los corruptos, violentos y asesinos que se quedan en la cárcel, que en nuestro gobierno no habrá rebaja de penas para ellos y que por el contrario vamos a buscar el aumento de penas por encima de 40 años”.



Aprovechó además para profundizar en su propuesta contra la corrupción y en particular una reforma al sistema penitenciario y analizar la posibilidad de eliminar el Inpec. Según sostuvo “hay que extirpar la corrupción en los centros penitenciarios, queda claro que hay que combatir el hacinamiento se necesitan construir más cárceles a a través de alianzas público privadas, queda claro que se debe revisar el modelo”.

Planteó además que dialogará con los sindicatos del Inpec, pero cuestionó que algunos de sus miembros estén anunciando su respaldo a la candidatura de Gustavo Petro, que está teniendo acercamientos con personas condenadas por hechos de corrupción.