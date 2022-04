Los 'pecados' que enredan a los candidatos a la Presidencia

Los ocho candidatos a la Presidencia de Colombia lo tienen claro: cualquier paso en falso puede restarles votos este próximo 29 de mayo.



Adhesiones dudosas, comentarios desafortunados, procesos jurídicos y malas estrategias de campaña son el común denominador de los ‘pecados’ del ramillete presidencial de este 2022.



Gustavo Petro continúa estrechando alianzas con personajes cuestionables ante la opinión pública y la justicia; a Federico Gutiérrez le persigue el fantasma de uno de sus exfuncionarios con presuntos vínculos ilegales y Sergio Fajardo no logra recuperarse de la gran división que se vivió en la Coalición de la Centro Esperanza.



Por otro lado, el aspirante al Ejecutivo Rodolfo Hernández ha sido, según los analistas, casi que borrado de la opinión pública al no haber participado como precandidato en las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo.



Ingrid Betancourt es considerada una “persona no grata” en el debate político luego de haber sido una de las protagonistas de la división del centro.



Entre tanto, la candidatura de John Milton Rodríguez aún está en duda ante el Consejo Nacional Electoral; Enrique Gómez lanzó comentarios polémicos en contra de la prensa y al antioqueño Luis Pérez se le relaciona con algunos hechos desafortunados en su departamento durante su mandato como gobernador.



“Para un sector del electorado, estos pecados terminan siendo parte del paisaje y se normalizan, e incluso, pueden ser vistos como elementos positivos de los candidatos”, expresa el politólogo Alejandro Echeverry. “Pero para otro, puede ser aquello que lo aleja de darle su voto al candidato presidencial”.



Así las cosas, comenta el también docente Alejandro Echeverry, será a partir de mañana, después de esta Semana Santa, que “arrancará” la campaña e “iniciará un trabajo muy fuerte en términos de ataques, de tratar de eliminar moralmente al contrincante. Nos espera un último mes muy difícil”.

De acuerdo con los analistas, todos los candidatos tienen sus ‘pecados’ que pueden jugarles en contra este próximo 29 de mayo, en la primera vuelta presidencial.

Sergio Fajardo, Coalición Centro Esperanza

Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín Foto: Archivo de El País

Si a alguien le han pasado factura las divisiones internas de los partidos y las coaliciones es a Fajardo, el candidato del centro.



Como se conoció ante la opinión pública, en la Centro Esperanza se vivieron desde renuncias hasta momentos de tensión entre sus integrantes. “Fajardo llegó tarde para emocionar la campaña del centro, después de que este estuvo bastante fragmentado en peleas. Apenas hasta este momento él está empezando a tomar posición”, opina el politólogo Jose Luis Grisales.



De acuerdo con el politólogo Alejandro Echeverry, el exgobernador de Antioquia debió apostarle a un proyecto de largo aliento que consolidara unas bases políticas luego de su derrota en las urnas en el 2018 y no “aparecer apenas en el último año”.



“No se puede hacer una ‘remontada’ cuando no se ha estado pedaleando o trabajando en equipo”, dice Echeverry.



Para Carlos Osorio, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos, Fajardo “debe ingeniárselas y radicalizar un poco su campaña hacia la derecha o la izquierda, donde podría tener los votantes”.

Gustavo Petro, Pacto Histórico

Gustavo Petro, de Colombia Humana. Colprensa

“El ‘pecado’ más grande de Petro son las alianzas que ha hecho desde hace un buen tiempo con gente que incluso ellos en el pasado criticaron mucho: Luis Pérez, César Gaviria y otros no tan conocidos, pero que son igual de cuestionables”, considera el politólogo Jose Luis Grisales.



Como la “cereza del pastel” cataloga el experto la polémica reunión entre el hermano de Petro y el condenado Iván Moreno: “Sin duda eso le quitará votos”.



Ahora bien, a estos apoyos ‘cuestionables’ y de la política tradicional, el también politólogo Alejandro Echeverry apunta los nombres de Roy Barreras, Armando Benedetti y del santismo encabezado por Alfonso Prada, jefe de debate de Petro.



“Él ha entendido que si quiere ser presidente de este país tiene que hacer alianzas no muy ‘santas’, pero su electorado tendrá que tragarse esos sapos. Aunque hace parte del juego político, estos vienen de las dinámicas tradicionales de la política”, dice Echeverry.



Así las cosas, Petro podría perder votos de opinión si no se muestra como un factor real de cambio que no le ha ‘vendido su alma’ al continuismo.

Ingrid Betancourt, Verde Oxígeno

Ingrid Betancourt, excongresista Colprensa

Para la politóloga Nury Astrid Gómez, a la única mujer que aspira al Ejecutivo “se le acusa de sus propias faltas, imprudencias, incapacidad y desconexiones de país. ‘Vivir del Estado’ es el mayor pecado que los colombianos le endosan y le sacarán siempre en toda su historia”.



Varias han sido las salidas en falso de Betancourt. La más polémica, cuando en medio de un debate en vivo le hizo reclamos a uno de sus entonces compañeros de coalición, Alejandro Gaviria, lo que suscitó malestar en la Centro Esperanza. Más tarde renunció a esta.



“Como a la gente no le gustó que Santos traicionara al uribismo, tampoco le gustó que ella haya desbaratado al centro”, apunta el politólogo Jose Luis Grisales



y añade que “eso le va a costar mucho porque ahora la ven como una persona no grata en el debate político”.



Adicionalmente, el experto afirma que el discurso de Betancourt debería ir más allá de mencionar a “las maquinarias” en la mayoría de sus intervenciones y transformarse en uno que plantee soluciones reales.

John Milton Rodríguez, Colombia Justa Libres

John Milton Rodríguez, senador. Foto: Archivo El País

El candidato cristiano también tiene sus ‘pecados’. “El principal se concentra en su elección como candidato presidencial del partido y la disputa interna con Ricardo Arias”, señala la politóloga Nury Astrid Gómez.



La elección de Rodríguez ha sido puesta en duda, incluso, por miembros de su partido, pues hay quienes aseguran que su nombramiento no cumplió los requisitos de la ley.



Inclusive, Arias denunció el episodio y el aval de Colombia Justa Libres a la candidatura del senador Rodríguez está aún en estudio ante el Consejo Nacional Electoral y se espera un fallo este martes cuando se lleve a cabo la sala plena.



El politólogo Alejandro Echeverry considera que Rodríguez “es irrelevante en el juego político”, por lo que cree, no le alcanzarán los votos para llegar a la segunda vuelta.



Sin embargo, opina Echverry, en esta última vuelta de la elección presidencial “será un actor fundamental, podría llegar a acuerdos programáticos con el candidato ‘Fico’ Gutiérrez, quien es con el que tiene mayor afinidad”.

Enrique Gómez, Movimiento de Salvación Nacional

Enrique Gómez, político colombiano. Colprensa

“Gómez no es relevante en términos políticos. Por lo único que lo conocen ahora es por calificar a medios y a algunos periodistas como amigos de las disidencias de las Farc, después de lo ocurrido en el Putumayo”.



Así lo indica el politólogo Jose Luis Grisales, quien asimismo considera que el aspirante a Jefe de Estado se refleja como un conservador con una cara más tecnócrata.



Como se recordará, hace menos de una semana Gómez dijo que “hay una actitud hipócrita de varios medios que han asumido las banderas del narcotráfico”. Esto, al dar su opinión con respecto a la investigación de varios periodistas sobre el operativo militar en Putumayo que dejó once muertos y no deja bien parado al Ejército colombiano.



El politólogo Alejandro Echeverry considera que el candidato trata de lograr ‘booms mediáticos’ que lo pongan en el centro de la discusión pública. “Él está buscando la manera de hacerse notar entre el resto, él siendo leal a los principios de Álvaro Gómez Hurtado no piensa de esa manera, creo que es más un ejercicio de hacerse notar”.

Federico Gutiérrez, Equipo por Colombia

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Colprensa

“Los ‘pecados’ de ‘Fico’ están relacionados con los nexos de sus colaboradores con bandas criminales, investigaciones de corrupción y abuso de autoridad, exceso de presupuesto en comunicaciones”, asegura la politóloga Nury Gómez.



En efecto, ha sido cuestionada, por ejemplo, la presunta relación entre Gustavo Villegas, secretario de Seguridad durante la alcaldía de Gutiérrez y la Oficina de Envigado.



También, “la Flip presentó un informe en el que da cuenta que la Alcaldía de Medellín gastó $130.000 millones en publicidad oficial durante su gestión. El más alto entre todas las alcaldías del país”, indica la politóloga.



De otro lado, el politólogo Jose Luis Grisales manifiesta que a la imagen de Gutiérrez podría afectarle la “adhesión por debajo de la mesa que recibió del uribismo. Eso le va a quitar votos porque es una fuerza que está en declive”.



Es por esto que Gutiérrez debe buscar votos en el centro político, como es su intención al haber nombrado a Rodrigo Lara como su ‘vice’ y desenmarcarse de la visión de continuismo, opinan los analistas.

Rodolfo Hernández, Liga de Gobernantes Anticorrupción

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga. Foto tomada de Twitter

Como un abanderado en la lucha anticorrupción se ha vendido el ingeniero Rodolfo Hernández. Sin embargo, su caso activo ante la Fiscalía respecto a anomalías en contratación presentadas durante su período de gobierno como alcalde de Bucaramanga contradice su discurso, asegura Carlos Felipe Osorio, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos.



Pero a este, se le suma el ‘pecado’ de no haber participado en las consultas interpartidistas: “Quedó borrado del debate público y lo que había ganado lo perdió allí”, expone el politólogo Jose Luis Grisales.



Agrega Grisales que el aspirante a la Casa de Nariño ha centrado su campaña en lo digital, por lo que debe trasladar sus estrategias a la calle para así “conectar con ese país que no está en redes sociales”.



Por otro lado, al ingeniero también se le cuestiona su temperamento y sus expresiones a veces catalogadas como ‘fuera de lugar’. “Si desea ser el presidente de Colombia debe tener un control de sus emociones, sobre todo, a la hora de tomar decisiones”, opina el politólogo Alejandro Echeverry.

Luis Pérez, Colombia Piensa en Grande

Luis Pérez, exalcalde de Medellín. Especial para El País

“Luis Pérez en algún momento se podría adherir al sector de Gustavo Petro, pero después de algunos acuerdos políticos y económicos a los cuales lleguen entre los dos”, opina el politólogo Alejandro Echeverry.



Ahora bien, el exgobernador de Antioquia también cuenta con sus ‘pecados’, como lo explica la también politóloga Nury Astrid Gómez: “En los primeros pecados podemos encontrarnos los hechos de Pérez con las influencias familiares, apoyos soterrados. En la Alcaldía de Medellín 2002, un escándalo llamado ‘la vajilla de EPM’ (episodio en el que una funcionaria de Empresas Públicas de Medellín compró una vajilla de cien millones de pesos) queda en la memoria ciudadana, lo mismo que su responsabilidad en la operación Orión”.



Y asevera la politóloga: “más que procesos jurídicos cuestionados, el ‘pecado’ más grave del candidato es que es y seguirá siendo un ‘eterno candidato’”.



Así las cosas, Pérez tendría que demostrarle al electorado que es una opción real de poder si desea llegar a la segunda vuelta.