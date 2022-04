Piden la renuncia de Petro a su candidatura tras recientes escándalos en su campaña

Continúan las críticas por la reunión que sostuvo Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, en la cárcel La Picota con el exsenador Iván Moreno, condenado por el escándalo del ‘Carrusel de la contratación’ en Bogotá y con otros responsables de hechos de corrupción, por un aparente apoyo político a cambio de rebajas en sus condenas.



Varios actores políticos piden la renuncia del candidato del Pacto Histórico a su candidatura presidencial.



Uno de ellos es el candidato a la Presidencia John Milton Rodríguez, quien a través de un video pidió a Petro renunciar a su candidatura, ya que según él, no solo es que su hermano visite a los corruptos, sino también el haber unido a su campaña a personas como Roy Barreras, Armando Benedetti y Piedad Córdoba.



“En conclusión, usted terminó siendo un hipócrita con sus propios seguidores, su candidatura, por lo tanto, es insostenible, porque al pueblo colombiano se respeta, renuncie de inmediato”, expresó Rodríguez.

Por otro lado, el candidato presidencial de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, también pidió a Gustavo Petro que renuncie a su aspiración al considerar que no tiene “ética, ni moral” para continuar en la campaña.



“Esto no es ningún error, es algo premeditado y es parte de una corruptela. Si esto hubiera ocurrido conmigo o con otro candidato estaríamos siendo quemados en la Plaza de Bolívar. Recordemos el episodio con plata en bolsas, él lo aceptó y eso es muy grave”, expresó con vehemencia.



A juicio del candidato, Petro quiere crear una cortina de humo para esconder la gravedad de las visitas que hizo su hermano a la cárcel para buscar respaldos políticos. “Eso del perdón social no tiene sentido, se necesitan más castigos contra la corrupción, pero nada de rebaja de penas, ni nada por el estilo. Son unos pactos de corrupción que quiere hacer y ahora que se ve agarrado quiere salirse del problema”.

El senador Gabriel Velasco también cuestionó que esté circulando un audio en el que el narcotraficante ‘Marquitos Figueroa’ invita a votar por Petro y habla de “perdón social”.

Gómez Martínez calificó como inaceptable este episodio y señaló que es hora de que la ciudadanía rechace estas actuaciones porque todo el país está cansado de la corrupción. “Es increíble que un aspirante quiera otorgarles un “perdón social. Hablamos de una persona que recibió plata en efectivo en bolsas y acá sigue de candidato, la ciudadanía debe darse cuenta de quién es Gustavo Petro, pero, además, que sepa quiénes son los personajes con los que se reunió el hermano, esto es muy grave”.



Entre tanto, Gustavo Petro salió en defensa propia, debido a que la polémica continúa. “Mi hermano no hace parte de la campaña , no pertenece a ninguno de sus cargos directivos, no asiste a ninguna de las reuniones, su trabajo está ligado a la Comisión Intereclesial y su labor ha sido reconocida internacionalmente”, dijo Petro en un video.



A esta polémica se le sumó un presunto audio en el que supuestamente el narcotraficante Marcos Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’, invita a los colombianos a votar por el Pacto Histórico.