"No se puede poner en riesgo la salud de todos", Roy Barreras sobre la nueva reforma 

Este miércoles, Roy Barreras, presidente del Senado, expresó su preocupación sobre la reforma a la salud que será presentada por el gobierno de Gustavo Petro.



Aunque el texto no ha sido presentado oficialmente, Barreras señaló que la información que se conoce hasta el momento pone en riesgo la salud de todos los habitantes del país y que acabar con el sistema para crear uno nuevo, es un grave error.



"Yo llamo en este tema y en todos los temas a la cordura. La palabra clave la ha dado el presidente Gustavo Petro desde su posición: se llama transición. Si uno acaba un sistema y apenas va a empezar a construir uno nuevo, por bueno que sea, quién va a atender a 50 millones de colombianos al otro día", aseveró Barreras.



Le puede interesar: Avalancha de proyectos: estas son las reformas que discutirá el Congreso



"¿Los hospitales que están arruinados? ¿Los centros de salud que no existen?", fueron algunas otras de las cuestiones del senador, quien el semestre fue una de las personas claves del Congreso para sacar adelante varios proyectos del Gobierno, según una publicación de El Tiempo.



Asimismo, el congresista vallecaucano manifestó que es importante avanzar hacia un sistema más equitativo, para el cual son claves las reformas, sin embargo, hizo un llamado a la moderación para que salgan adelante estos proyectos del Gobierno Nacional.



"Hace seis años como autor de la ley estatutaria en salud, está escrito, yo mismo dije, y digo, que las EPS deben desaparecer como hoy existen para darle paso a unas administradoras del régimen de beneficio, que hay que acabar con la integración vertical, con el abuso que muchas EPS hacen sobre los trabajadores de la salud y sobre los pacientes, sobre los medicamentos...", afirmó el senador.



Lea aquí: Reforma a la salud: Ministra reveló los principales puntos del proyecto



Así las cosas, Barreras también señaló que está de acuerdo con varios cambios de la reforma, pero fue reiterativo en decir que esto no se realiza de manera apresurada y desordenada.



"No se puede, como entiendo hoy, ha dicho el ministerio, acabar con un sistema para reemplazarlo por otro que nos vamos a tardar en construcción", enfatizó.



“Acabar con el sistema de salud y construir otro”?El actual sistema lleva 30 años de construcción y aún requiere mejorar.Y mientras se construye el nuevo quién atenderá la salud de los 50 millones de colombianos?Sin transición?Reforma sí pero sin poner en riesgo la salud de todos — Roy Barreras (@RoyBarreras) January 25, 2023