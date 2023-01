Reforma a la salud: Ministra reveló los principales puntos del proyecto 

Aunque el borrador del proyecto de la reforma a la salud aún no se conoce, la ministra de esta cartera, Carolina Corcho, entregó detalles de los temas centrales que serán incluidos en esta iniciativa legislativa. La cobertura y el cambio del modelo de gestión de las EPS son algunos de los principales cambios que propone.



Por medio de un texto publicado en el medio Revista Alternativa, la Ministra de Salud, explicó que uno de los propósitos fundamentales será que las EPS pasen a ser Redes Prestadoras de Salud con el fin de eliminar la intermediación financiera de los recursos públicos.



“Debemos asegurar un uso más eficiente de los recursos, un mecanismo que garantice transparencia en su manejo, eliminar la intermediación y posibilitar que éstos lleguen de manera directa a clínicas, hospitales y centros de salud, esto garantiza mayor eficacia e inclusión”, escribió Corcho.



Lea además: Liberados hijos del expresidente panameño Martinelli tras cumplir condena en EE.UU.



Según la Ministra, esta reforma también permitiría el acceso a servicios, especialistas y medicamentos sin necesidad de autorizaciones. “La orden médica será suficiente. Se busca realizar pagos directos al prestador final de los servicios con lo cual se ahorraría al sistema $6,5 billones cada año”, aseguró.



Sobre la operación del sistema de salud actual, la Ministra acotó que espera que “el sistema siga siendo público, privado y mixto, y que la parte pública funcione con excelencia al mismo nivel del privado”.



Además, señaló que no es posible hacer un “borrón y cuenta nueva”, prescindiendo de las capacidades acumuladas en 30 años. “El 80% de los servicios médicos del país es prestado por clínicas privadas, de manera que se requiere de su capacidad”, dijo Corcho.



Le puede interesar: Fajardo y Robledo anuncian que se unirán para formar una nueva colectividad política



En cuanto al sistema contributivo y el sistema subsidiado, señaló que los colombianos deben contar con una salud eficiente, al margen de su capacidad de pago.



Otra de las apuestas de esta reforma sería llevar el derecho a la salud a los territorios más dispersos de Colombia.



“Hoy tenemos cerca de 630 municipios sin instituciones prestadoras de salud en zonas rurales, eso es más del 56% de municipios sin centros de atención, esto no puede seguir sucediendo; defendemos la vida. Una elevada cobertura no significa tener elevado acceso al sistema”, escribió la Ministra de Salud.