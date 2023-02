Miyerlandi Torres sigue recogiendo firmas para la Alcaldía de Cali, pese a ofrecimiento de aval de Roy Barreras

Cerca de cinco mil firmas ha recogido hasta ahora la aspirante a la Alcaldía de Cali, Miyerlandi Torres.



Así lo informó en medio de una jornada de recolección de apoyos que realizó este jueves en inmediaciones del Bulevar del Río, después de haber sido invitada a recibir el aval del nuevo partido creado por Roy Barreras.



Le puede interesar: ¿Deslealtad a Petro? Lo que se dice del nuevo partido fundado por Roy Barreras



“La norma dice que se deben recoger 50.000 firmas. Nuestra meta es recoger alrededor de 200.000 para inscribirnos. Esperamos lograrlas de aquí al mes de mayo”, dijo la exsecretaria de Salud Municipal, quien se inscribió ante la Registraduría por el movimiento Un Renacer por Cali.



Allí, la aspirante a suceder en el cargo a Jorge Iván Ospina reiteró que agradece la invitación que se le hizo desde el recién creado partido político La Fuerza por la Paz para avalar su candidatura, pero dejó en claro que, por ahora, seguirá dedicada a recoger firmas, proceso que se inició el pasado 10 de febrero.



Le puede interesar: Pacto Histórico reaccionó a candidatos de Roy Barreras para elecciones locales



Antes, Miyerlandi Torres había hecho un llamado a través de sus redes sociales a quienes quisieran acompañarla a realizar un recorrido por el centro de la capital del Valle del Cauca, con el fin de recolectar más apoyos, así como de fortalecer el grupo ciudadano que la seguirá respaldando hasta que se consolide su eventual candidatura a la Alcaldía de Cali.



“Como lo he hecho siempre, voy a estar recorriendo Cali, en barrios, en territorios, y en los lugares donde haya mayor aglomeración de personas”, comentó la aspirante a los medios de comunicación que respondieron a la convocatoria que hizo en ese sector de la capital del Valle del Cauca.



Hasta ahora, la exsecretaria de Salud Municipal ha visitado varias comunas de la ciudad, tales como la 1, la 10 y la 21.



Le puede interesar: Petro a críticos de Francia Márquez por su nueva vivienda: "les molesta vivir con alguien de color de piel diferente"



“Un Renacer por Cali es un movimiento ciudadano y quiero que así continué, y tener el apoyo de la gente para llegar a la Alcaldía de Cali”, insistió Torres, ante el ofrecimiento hecho desde el partido creado esta semana por el actual presidente del Senado, Roy Barreras.



“¿Quién no quisiera tener la invitación de partidos, y de partidos importantes y reconocidos? Agradezco esa invitación que me han hecho. Seguramente de entrada aparecerán algunos avales en este recorrido”, aseguró la exfuncionaria.



Y, sin descartar, la posibilidad de unirse a La Fuerza de la Paz, sostuvo que: “Eso vendrá en su momento seguramente. No es una decisión que se toma ya. Por ahora seguiré recogiendo firmas y, lo que más me llena y me satisface, con el respaldo de la gente de la comunidad”.