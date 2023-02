Petro a críticos de Francia Márquez por su nueva vivienda: "les molesta vivir con alguien de color de piel diferente"

Sigue la polémica en Colombia por la supuesta 'lujosa vida' que muchos dicen que ahora ostenta la vicepresidenta Francia Márquez. En esta ocasión quien se refirió al caso fue el Presidente Gustavo Petro, quien la defendió y atacó a sus críticos.



Como ya es costumbre, el mandatario se pronunció por medio de Twitter, donde hizo una fuerte declaración en defensa de la vicepresidenta de su Gobierno, arremetiendo a los sectores que han criticado a la alta funcionaria y opinando sobre su vida.



"Lo que molesta en realidad a mucha gente del poder mal habido es que tengan que vivir con alguien diferente a ellos en su color de piel y que tengan un poder bien habido", trinó el Jefe de Estado.



Y como si fuera poco, hilado a esa publicación agregó una imagen e indicó que "lo que les molesta a los descendientes del poder mal habido, es que las de atrás se sienten al lado".

Así es la nueva vivienda de Francia Márquez

Una tranquila finca en la zona montañosa del corregimiento de Dapa, zona rural de Yumbo, es hoy el epicentro de un nuevo 'tira y afloje' entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la oposición uribista.



Ese lugar es la nueva vivienda de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, quien este miércoles tuvo que responder públicamente a los señalamientos que le hacen sus detractores, los cuales la acusan de estar despilfarrando los recursos del Estado.



Y es que en las últimas horas se conocieron en redes sociales videos y fotografías de la Vicepresidenta llegando a ese lugar en un helicóptero oficial, hecho que la convirtió en objeto de duras críticas.



La senadora del Centro Democrático Maria Fernanda Cabal, quien en el último año y medio ha convertido al Valle del Cauca en una plataforma de su proyecto político, fue la encargada de 'prender la mecha'.



"¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa", dijo en Twitter la dirigente uribista.



La Senadora también criticó los altos costos de utilizar un helicóptero de este tipo. "La hora de vuelo en Black Hawk, el mismo helicóptero en el que viaja Francia Márquez a Dapa, cuesta en promedio 8.600 dólares, unos $42.140.000. Cada minuto, $702.333", señaló.



La lluvia de críticas contra la Vicepresidenta no se hizo esperar y muchos de sus detractores usaron la reconocida frase que ella misma impulsó durante la campaña electoral del año pasado: "Vivir sabroso".





El trasteo de Francia



Francia Márquez, cabe recordar, es una líder social que llegó a la Vicepresidencia de la República luego de lograr una importante votación en la consulta interna del Pacto Histórico, alianza política que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño.



A lo largo de esa campaña política los colombianos conocieron su meritoria historia de vida, que la llevó de ser una líder social defensora de los derechos ambientales de su humilde comunidad en el municipio de Suárez, Cauca, a ocupar el segundo cargo más importante del Estado.



Márquez se autoproclamó como una representante de los sectores menos favorecidos de la población, a los que ella misma llamó 'Los Nadies', y esa es la razón por la cual muchos de sus detractores hoy cuestionan que lleve un modo de vida muy diferente al de sus votantes.



Pero la realidad es que su estilo de vida había cambiado mucho antes. La Vicepresidenta emigró del Cauca hacia Cali para estudiar Derecho y, con el paso de los años, logró establecerse con su familia en un pequeño apartamento de clase media en el sector de Valle del Lili, al sur de Cali.



Fue allí donde vivió hasta el momento de ganar las elecciones. Pero, según explicó ella misma en una alocución a través de redes sociales, su vida cambió radicalmente a partir de ese momento, pues su seguridad personal y la de su familia empezó a estar en riesgo.



Márquez, quien fue víctima de varios atentados en el departamento del Cauca, reveló que hubo un intento de ataque a su vivienda en Cali, razón por la cual decidió empezar la búsqueda de una vivienda alquilada.



"Estuve desde agosto, que ganamos, hasta diciembre, buscando todos los fines de semana dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarme una casa para mi familia", dijo.



Y agregó que "cuando las personas veían que era ella la que estaba buscando vivienda, le subían el valor del alquiler".



Finalmente, Márquez logró tomar en arriendo la propiedad que hoy es motivo de escándalo. "A los que andan diciendo que he comprado casa de $5.000 millones, no es cierto. Cuando alguien compra un bien lo registra. Pueden ir a la oficina de Instrumentos Públicos y ahí se darán cuenta que no he comprado ninguna casa. Si algún día llego a comprar una casa, lo haré con mis propios esfuerzos", dijo la Vicepresidenta.



Pero la otra pregunta que originó las duras críticas contra la funcionaria es por qué no puede llegar a su residencia en carro, como cualquier otra persona, y debe usar un helicóptero.



Al respecto, Márquez afirmó que lo hace por motivos de seguridad. Contó que hace un mes, cuando se dirigía a su vivienda, en el camino fueron encontrados varios explosivos, razón por la cual el mismo presidente Gustavo Petro le ordenó que no viajara por tierra, sino "que usara las herramientas que tiene el Estado".

¿Cómo es la casa?



La realidad es que muy pocas personas conocen en realidad cómo es la nueva residencia de la Vicepresidenta.



Según ella misma dijo en su alocución de este miércoles, las imágenes que se han revelado en redes sociales, en las que se ven el helicóptero aterrizando y el interior de una vivienda campestre, corresponden a una casa contigua.



Lo cierto es que no se trata de uno de los condominios que existen en Dapa, como algunos afirmaron en redes sociales. Se trata de una finca situada a unos pocos minutos de la subestación de Policía de Dapa, por la denominada 'Calle del Silencio', apartada de la zona comercial del corregimiento y en medio de suaves colinas con bosque silvestre.



Un equipo periodístico de El País llegó hasta la zona y constató que en el lugar hay un fuerte esquema de seguridad oficial, el cual impidió que se hicieran registros gráficos del mismo, argumentando motivos de seguridad nacional.



¿Cuánto cuesta vivir allí? El costo del alquiler de casas en ese sector, que registran varios portales inmobiliarios, está alrededor de los $4 millones mensuales. Los inmuebles de la zona que están en venta tienen precios que oscilan entre los $1.500 millones y los $3.000 millones.



Actualmente se sabe muy poco sobre las finanzas de Francia Márquez. Según Revista Semana, lo único que está claro es que su salario como vicepresidenta es de $25,8 millones y según su declaración de renta, publicada hace 15 días, tiene un patrimonio de $96 millones.



Sin embargo, este reporte corresponde al año gravable 2021, cuando Márquez todavía no era Vicepresidenta, por lo que no se sabe qué tanto ha cambiado su patrimonio luego de que llegara al cargo.