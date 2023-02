La queja de los vecinos de Dapa por desplazamientos de Francia Márquez en helicóptero: "El ruido nos perturba"

Varios vecinos del prestigioso sector de Miravalle, en Dapa, sector en el que reside Francia Márquez manifestaron sus molestias por los constantes desplazamientos de la vicepresidenta, que son realizados en uno de los helicópteros del Estado.



Aseguraron que con sus ires y venires se ha visto alterada la tranquilidad de la comunidad que habita en sus inmediaciones.



“Todas las semanas estamos viviendo esta situación dos y tres veces. Ella va y viene en ese helicóptero, por lo que el ruido que emite lo escuchamos todos desde nuestras viviendas y nos perturba. Ustedes no saben lo que es tener que oír ese aparato tan cerca, casi encima”, explicaron.



Esta situación local se ha sumado a las críticas que ha recibido la vicepresidenta, tanto por vivir en un sector costoso del departamento como por transportarse en helicóptero y no en las camionetas que tiene a su disposición.



Daniel Briceño, abogado especialista en Derecho Público, cuestionó la posibilidad de que Márquez haya podido pagar un inmueble que, de acuerdo a los portales de compra y venta de vivienda, estaría por encima de los mil millones de pesos.



Esto teniendo en cuenta que solo lleva poco más de seis meses en el cargo de vicepresidenta, cuyo sueldo es de $25,8 millones.



“Si Francia Márquez acepta que se transporta en helicóptero para llegar a su casa, ¿por qué en la declaración de bienes y rentas que le presentó al país no registró ningún bien inmueble? ¿Está ocultando su patrimonio?”, sostuvo Briceño.



Por otra parte, poner en funcionamiento el helicóptero Black Hawk no es para nada económico. Una hora de vuelo de esta aeronave puede costar, en promedio, unos $8600 dólares, es decir, poco más de $42 millones, de acuerdo con la senadora María Fernanda Cabal.



“¡Qué indignante la vida sabrosa de Francia Márquez! Mientras el patrullero Víctor Javier Palechor murió desangrado porque no había helicóptero para sacarlo del Cauca y salvar su vida, ella usa ese medio de transporte para llegar a su casa en Dapa”, señaló la congresista.

Su respuesta

La Vicepresidenta hizo una transmisión en su cuenta de Instagram para explicar, en primer lugar, que la vivienda de Dapa no es suya, sino que vive allí en arriendo.



También contó que se moviliza en helicóptero por una recomendación del presidente Gustavo Petro, después del intento de atentado en el Cauca en enero.



“Tenía preocupaciones sobre mi seguridad y dijo que debía ser más cuidadosa. Me sugirió que usara las herramientas del Estado. Esto no es algo de Francia Márquez, todos los presidentes, vicepresidentes y ministros han usado los aviones y helicópteros del Gobierno”, manifestó.



Asimismo, la vicepresidenta Francia Márquez aseguró que no es real que el soldado Palechor haya muerto por una preferencia en el uso de una aeronave del Estado.



“Yo lamento la muerte del soldado y expreso a la familia mi solidaridad, pero eso no es cierto y podemos verificar si ese día yo me movilicé en helicóptero. Y aunque lo hubiera hecho, el Gobierno tiene más de 100 a disposición”, dijo.