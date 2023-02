"Ese veneno te hace daño, es algo enfermizo": la dura respuesta de Francia Márquez a Cabal

En la mañana de este miércoles, la vicepresidenta Francia Márquez realizó varias declaraciones en respuesta y defensa a los señalamientos de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien la criticó por usar un helicóptero para movilizarse hasta su casa en Dapa, a las afueras de Cali.



Primero, Márquez aclaró que no ha comprado ninguna casa en Dapa. Explicó que está pagando arriendo y ha usado el helicóptero por seguridad ante las amenazas de las cuales ha sido víctima.



Cabe recordar que sobre el uso del helicóptero por parte de la vicepresidenta, Cabal fue la primera en expresar su desacuerdo: "mientras que los policías no cuentan con los recursos necesarios para proteger a la ciudadanía y pierden sus vidas en el cumplimiento de su deber". Cabal consideró que esta situación es inaceptable e indignante.



Frente a esto, la vicepresidenta respondió que no es cierto que por su traslado se haya muerto un soldado. "Usted le está diciendo al país que por transportarme a mí dejaron morir a un soldado, eso no es cierto. Yo lamento su muerte y expreso a la familia mi solidaridad, pero no es cierto que porque me transportaran a mí, él se murió. Podemos verificar si quiere la fecha si cada vez que yo hago", dijo Márquez a través de una transmisión por medio de su cuenta de Instagram.



Por otro lado, dijo que tampoco era cierto que hubiera comprado una casa: "A los que andan diciendo que he comprado casa de 5 mil millones, no es cierto, cuando alguien compra un bien y mueble puede ir a la oficina de Instrumentos Públicos y ahí se darán cuenta que no he comprado ninguna casa. Si algún día llego a comprar una casa, lo haré con mis propios esfuerzos".



La vicepresidenta explicó que tuvo que buscar un nuevo lugar para vivir, luego de que trataron de atentar contra su vida y la de su familia cuando vivía en Suárez, Cauca.



Contó que hace un mes, cuando se dirigía a su vivienda, en el camino le pusieron unos explosivos, razón por la cual, el mismo presidente Gustavo Petro le ordenó que no viajara por tierra, sino "que usara las herramientas que tiene el Estado".



"Estuve desde agosto que ganamos hasta diciembre buscando todos los fines de semana dónde podía arrendar una casa y la gente me cerraba las puertas. Nadie quería arrendarme una casa para mi familia", añadió.



De hecho, dijo que cuando las personas veían que era ella la que estaba buscando vivienda, le subían el valor del alquiler. "Esto es muy común. Yo voy a una tienda a comprar algo y cuando ven que es la vicepresidenta, me lo quieren cobrar más caro por encima del valor de real que vale el producto, porque todo el mundo busca cómo sacar provecho".



En ese sentido, lanzó una fuerte crítica a la senadora del Centro Democrático: "A la señora María Fernanda Cabal, que mal intencionadamente está furiosa, le digo, amiga, cálmate, porque ese veneno te hace daño para tu ser sánate. El odio que llevas por la gente humilde, es algo enfermizo en usted".



Luego, Márquez le dijo Cabal: "Yo vivo en Dapa, en el mismo lugar donde me han dicho vive su familia, donde vive su mamá, pero yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada. Yo no le estoy diciendo a su familia que me paguen los servicios o el arriendo, lo estoy haciendo con mi sueldo y eso no es un delito, María Fernanda".



Finalizando, la vicepresidenta aseguró que a la senadora Cabal lo que le molestaba era que una mujer como ella viviera en ese sector. "El problema suyo es de clase el problema, usted no acepta que una mujer como yo, humilde y afrodescendiente, ahora esté viviendo en el sector donde vive su familia. Ese no es mi problema, ese es su problema entonces resuélvalo usted".