MinTransporte se retractó y dijo que reunión entre Petro y Maduro no está confirmada

Aunque se había asegurado que Gustavo Petro y Nicolás Maduro se iban a reunir el próximo lunes durante la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, ahora se conoció que la presencia del presidente venezolano en el lugar no ha sido confirmada.



Así lo indicó el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien se retractó de lo manifestado el martes cuando anunció que sí se iba a realizar el 26 de septiembre la reunión entre ambos mandatarios. Al respecto, comentó que aún está pendiente que se confirme quién será el representante de Venezuela en la apertura del paso fronterizo.



"Está pendiente la confirmación del presidente Maduro o la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Lo que único que puedo ratificar, como ministro de Transporte, es que quien va a estar en la frontera es el presidente Gustavo Petro, él mismo nos dio la orden de hacer todo lo posible para que el tema funcione adecuadamente", detalló Reyes en diálogo con Blu Radio.



Con relación a la posible presencia de Maduro en la frontera, el Ministro recalcó que no se ha confirmado que el mandatario venezolano vaya a estar en la apertura porque eso dependerá de la agenda pública que tenga programada para ese día.



Según dijo, el encargado de la cartera de Transporte de Venezuela, con quien adelanta la hoja de ruta para la apertura del paso fronterizo, le aseguró que Maduro sí tiene la intención de estar, por lo que su presencia en el lugar aún no está descartada.



"Estará el presidente Gustavo Petro, el tema del presidente Maduro, me aclaró el ministro de Transporte de Venezuela depende de los compromisos del presidente Maduro, pero él tiene la intención de estar allá, pero no puedo ratificar si estará o no", precisó el ministro Reyes.