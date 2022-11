Ampliar el periodo Presidencial y del Congreso sí, pero no durante la actual administración de Gustavo Petro. Esa fue la conclusión a la que llegó el ministro del Interior, Alfonso Prada, al referirse a la iniciativa que busca una prórroga del mandato del Presidente.



Al respecto, Prada aclaró que este planteamiento no se está buscando que haya un aumento en el periodo Presidencial y de Congreso durante el periodo del actual Gobierno, sino que sea una posibilidad que se contemple para los próximos mandatarios.



Frente a ello, el Ministro reiteró que sí es legítimo pensar en tener un periodo presidencial más largo, pero que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez no buscan gobernar más allá del 7 de agosto de 2026.



"Hay países donde son 6 años, hay otros de 5 años. El tema es cuánto es el tiempo necesario, para que, razonablemente, se haga un Gobierno que pueda terminar sus gestiones completas", mencionó el Ministro en diálogo con Caracol Radio.



De igual manera, Prada recalcó que la propuesta de ampliar el periodo de mandato no fue realizada por el Gobierno, sino que fue una idea planteada y llevada al Congreso de la República por los alcaldes del país, quienes argumentaron que no han podido gobernar por las adversidades ocasionadas por la pandemia y los desastres naturales.



"Fueron los alcaldes los que llegaron al Congreso de la República y dijeron: perdimos dos años de pandemia, luego un año de planeación y ahora la ola invernal nos cambió la agenda, no gobernamos", comentó.



"Vivir gobernando sobre la base excepcional de las calamidades, los accidentes, de la naturaleza, hace que los periodos se vean muy cortos y esa es un poco la razón. Me parece que es un debate absolutamente legítimo, que se tiene en el congreso, pero para nada la prórroga de los actuales", manifestó el Ministro.



Asimismo, Prada añadió que lo que ocurre en Colombia es que el primer año de mandato Presidencial el nuevo Gobierno tiene que concluir con un Plan de Desarrollo del anterior y con un presupuesto, también del mismo mandato, lo cual hace que "se pierda casi un año".



“Casi que se pierde un año, en la dinámica normal del Gobierno anterior, deja contratada a toda la gente, también los proyectos y se vuelve, es un girador, de compromisos del anterior mandato", precisó.



Finalmente, el Ministro detalló que el pasado 15 de noviembre se redactó el borrador del nuevo Plan de Desarrollo, el cual por ley se presentará el 7 de febrero del próximo año y se expedirá hasta mayo. "Ya estamos completando el primer año sin plan de desarrollo y sin la priorización legal que se requiere para apropiar recursos, luego se pierde el primer año en eso y así va a ser siempre en la medida que se mantengan el 20 de julio y 7 de agosto como instalaciones al congreso y la Presidencia".