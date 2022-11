Con propuestas polémicas arrancó trámite de la reforma política en la Cámara 

Cuestionada por muchos, pero defendida por el Gobierno Nacional y su bancada, la reforma política está lista para tener el tercero de los ocho debates que deberá cumplir para ser un cambio a la Constitución Nacional.



En tal sentido este martes la Comisión Primera de la Cámara realizó la audiencia pública sobre esa iniciativa del gobierno de Gustavo Petro, la cual para esta discusión, que se dará la otra semana, llegará con controversiales propuestas que en su paso por el Senado no tuvieron apoyo y generaron ampolla.



Lea además: Petro dice que hay que revivir los mataderos municipales ante elevado precio de la carne



El primero, precisamente lo tuvo que salir a aclarar el propio ministro del Interior, Alfonso Prada, quien sostuvo que si bien el Congreso tiene la libertad de proponer, el gobierno no irá a acompañar la propuesta de varios congresistas del gobierno que plantean necesario incluir un artículo en el que se amplíe en un año el mandato del presidente de la República, los alcaldes, los gobernadores, congresistas, concejales, diputados y ediles, pero no para el actual periodo por el que fueron elegidos sino para los años 2026 y 2027.



“Sobre la ampliación del periodo no es cierto lo que se está promoviendo, el debate es plenamente legítimo, pero no necesariamente compartiéndola o avalándola”, señaló Prada.



Por su parte el ponente, representante conservador Luis Eduardo Diaz, “la propuesta de cinco años y se tienen los fundamentos políticos y jurídicos, pero esto lo han tomado como si quisiéramos prorrogar por un año el mandato de los actuales alcaldes y gobernadores, no es cierto, hay necesidad que esos periodos sea de cinco años”.



El otro tema del que hizo referente el ministro Prada es al relacionado con que las Procuraduría no tengan las facultades de poder sancionar a los funcionarios elegidos popularmente, tal y como sucedió en 2105 cuando el hoy presidente Gustavo Petro era alcalde de Bogotá.



Para el Ministro, esto es una competencia única de los jueces y no de funcionarios administrativos, teoría que no funcionó en la discusión en el Senado, por lo cual aseguró que se volverá a insistir en que en la Cámara le voten la propuesta como la presentó.



Lea también: Equipo negociador del Gobierno con el ELN se conocerá en los próximos días: Danilo Rueda



Otro asunto que defendió Prada es lo relacionado con la posibilidad de que los congresistas pueden ser ministros, “es equivocado el debate de la mermelada para comprar a los partidos, están alejados de la teoría política, lo que hemos hecho es darle soporte académico a este tipo propuestas”.



Por su parte la presidente del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, aseguró que “estuvimos analizando el proyecto, lo vemos con muy buenos ojos esta iniciativa especialmente lo que tiene que ver con la paridad, la presencia de la mujeres en la política es especial”.