Petro dice que hay que revivir los mataderos municipales ante elevado precio de la carne

Desde la Casa de Nariño, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo énfasis en la importancia de que a las regiones de todo el territorio vuelva la figura de los mataderos municipales.



“En el caso de la inflación, del Invima, Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto porque el este Instituto acabó con la figura del matadero municipal, hay que dar vuelta atrás”, expresó Petro en la rueda de prensa.



El presidente colombiano reiteró que se debe volver a la figura del matadero para acabar con los monopolios que, según el presidente Petro, afecta a los productores de los cárnicos en los territorios.



“Hoy se ha elevado el precio interno de la carne no porque cueste más, sino porque han equiparado el precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie y el producto de eso es hambre en Colombia”, expresó Petro.



Y reiteró el mandatario: “Es una especulación y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio en la transformación del ganado en carne para la venta al público y esto se elimina si se democratiza”.



Finalmente, el presidente Petro aseguró que el Invima tendrá que tener una figura clave en ese cambio: “El Invima tiene que jugar el papel de democratizador de la economía y no de concentrador de la economía colombiana”.