Ministerio de Salud emitió instrucciones para garantizar el acceso efectivo al aborto

Este 28 de septiembre, cuando se conmemoró a nivel mundial el día por el aborto legal, el Ministerio de Salud emitió una circular con instrucciones a los actores que hacen parte del sistema de salud, para garantizar el acceso efectivo de las mujeres en salud sexual y reproductiva.



En particular, el Ministerio pidió garantizar la prestación de los servicios relacionados con la salud para la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los términos definidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-055 de 2022.



Esto es, entendiendo que las atenciones y procedimientos para la interrupción voluntaria del embarazo no deben estar condicionados al cumplimiento de causales o requisitos en casos de embarazos de hasta 24 semanas por tratarse de una conducta no punible.



Dicha atención integral en salud no deberá imponer barreras o demoras para la prestación del servicio, dice la circular.



También señala el deber de las EPS e IPS de informar a las mujeres frente a los procedimientos de interrupción del embarazo y la asesoría y provisión anticonceptiva post aborto, así como las opciones que se tienen frente a la gestación.