Por motivos de logística, Gobierno reprogramará diálogos regionales vinculantes

El alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, informó que los diálogos regionales vinculantes de la próxima semana serán reprogramados por temas logísticos, teniendo en cuenta que muchos ciudadanos no alcanzaban a llegar a los territorios en donde se desarrollarían.



“El Gobierno ha decidido reprogramar los diálogos regionales que teníamos este fin de semana. Hemos sido víctimas del éxito de los diálogos, en solo Cali ya en este momento hay más de 5.000 inscritos, en los primeros diálogos encontramos unas dificultades, nos hicimos una autocrítica”, afirmó Velasco.



El alto consejero además aseguró que se tendrán que hacer unas modificaciones y replantear la metodología del cómo se estaban desarrollando los diálogos.



“Tenemos que ir ajustando la metodología. La gente había hecho un ejercicio impresionante de participación, pero la gente no pudo llegar de algunos lugares como por ejemplo cuando estuvimos en el macizo colombiano en La Vega porque físicamente no tenían cómo movilizarse”, expresó Velasco.



El alto consejero además aseguró: “Vamos a dar un apoyo en transporte a las zonas lejanas porque no parecería injusto. Lo que hicimos fue aplazar una semana, estamos reprogramando esas semanas, pero no se han cancelado los diálogos, estamos muy entusiasmados con el trabajo que se viene haciendo y lo que hacemos es simplemente replantear las fechas”.



Los diálogos que se alcanzaron a desarrollar fueron en Turbaco, Carmen de Bolívar, Popayán y Aguachica. El único que se desarrollará la próxima semana será el de Leticia el domingo 2 de octubre.



“Se reprograman básicamente seis, los demás se mantienen en las fechas. Los de esta semana sólo se hace el de Leticia”, afirmó Velasco.