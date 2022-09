"Se aplicarán políticas novedosas para el hacinamiento carcelario": Ministro de Justicia

Reformas legales y administrativas para hacer de las cárceles lugares de resocialización y reparación, son algunas de las políticas públicas que propone el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, para combatir el hacinamiento carcelario.



En su participación en la audiencia pública ‘Crisis Penitenciaria: Retos y Soluciones’, el jefe de la cartera explicó que el compromiso del Gobierno es encontrar una solución duradera cierta y no populista, ni tampoco políticas iguales en gobiernos pasados.



“No esperen que diseñemos políticas iguales a las que se han diseñado en el pasado. Vamos a diseñar políticas públicas de cambio. Queremos llevar los derechos humanos al mundo carcelario y hacer que estos establecimientos no sean un escenario de negación de la personalidad humana y de los derechos humanos más básicos, sino de resocialización, reparación y creación de segundas oportunidades”, aseguró el ministro.



Lea aquí: Estos son los nuevos lineamientos que establecen cómo funcionará el Esmad



Según Osuna, el hacinamiento en cárceles tiene que ver con el largo tiempo que pasan muchas personas condenadas. Para el funcionario, se debe analizar si las condenas de 50 o 60 años tienen sentido cuando se trata de resocializar, crear segundas oportunidades y reparar a las víctimas.



El titular de la cartera de justicia insistió en el compromiso que tiene el Gobierno de “encontrar soluciones ciertas y eficaces, no mágicas. Acompañamos a la sociedad civil y queremos escuchar esas propuestas de solución en cuanto al diseño de políticas públicas que nos permitan por fin salir de esa situación, que ha sido calamitosa”.