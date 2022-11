Ministerio de la Igualdad está a un paso de ser una realidad: el Congreso ya dio su primer aval

Con un amplio apoyo, pero en medio de cuestionamientos de abrir la llave a más burocracia, las Comisiones Primera del Senado y la Cámara dieron su primer aval al proyecto de ley del Gobierno por medio del cual se busca crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad.



Esta ley, que es un compromiso de campaña del presidente Gustavo Petro, una vez sea creado será liderado por la vicepresidenta Francia Márquez quien, con la coordinación de este, tendrá funciones concretas para lo tres años y medio que le quedan al Gobierno.



A pesar de contar con la primera aprobación, el proyecto tuvo varios detractores y una de las principales voces que criticaron la creación de este Ministerio fue la del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien sostuvo que la creación de este Ministerio es una carga fiscal que el país no podría asumir y que este, además, "es una estructura burocrática, innecesaria e inconveniente".



"Si se aprueba está iniciativa estamos duplicando funciones de otros órganos, ministerios y entidades por ejemplo el Ministerio del Interior, tienen el viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos, hay duplicidad de funciones, o el Ministerio de Trabajo tienen el grupo de trabajo para las víctimas y la equidad laboral con enfoque de género. ¿Qué pasa con esto, se eliminan cuando se crea el Ministerio?, eso no lo dice el proyecto", comentó Motoa.



El Senador vallecaucano, además, consideró que el presidente Petro ya le asignó varias funciones a la Vicepresidenta, entre ellas el coordinar institucionalmente políticas públicas para garantizar el derecho a la igualdad y principios de no discriminación.



"El presidente Petro expidió el pasado 9 de septiembre el decreto 1874 donde asigna funciones a la vicepresidenta Francia Márquez. Si ya se han asignado estas funciones a la Vicepresidenta por medio de un decreto, por qué crear ahora toda una estructura burocrática, innecesaria e inconveniente como el Ministerio de la Igualdad", manifestó Motoa.

El Ministerio de la Igualdad

demuestra la desconexión entre el gobierno y la realidad del país.

Duplicidad de funciones con otras entidades y ministerios, burocracia e impacto fiscal.

¿Para qué una Ley si ya @petrogustavo via decreto le otorgó esas facultades a @FranciaMarquezM? pic.twitter.com/ayeYSGgjLJ — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) November 28, 2022



Por el lado del Gobierno, el coordinador ponente del proyecto y senador del Pacto Histórico, Alexander López, sostuvo que "lo que le está proponiendo el gobierno a este Congreso es justamente construir un Ministerio de la Igualdad que dirija toda la fuerza del estado para superar la tragedia social que viven mas de 25 millones de colombianos".



Aunque el proyecto tuvo amplio apoyo de los partidos de la coalición, los mismos lograron un cambio, como por ejemplo que la atención de esa nueva entidad deberá ser para todos los sectores y no solamente para privilegiar a algunas poblaciones.



De la misma manera, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se comprometió a consultar en el Consejo de Ministros, la propuesta de un gran sector de la coalición en el sentido que debe desaparecer el Departamento de la Prosperidad Social y el mismo entrar a formar parte del nuevo ministerio.



También, en lo aprobado por ahora del proyecto están las facultades especiales que se le dan al presidente, Gustavo Petro, para que puede liquidar o fusionar entidades con la nueva estructura administrativa, entre ellas estarán varias de las consejerías presidenciales que desaparecerán.



El Presidente, por su parte, se pronunció a través de las redes sociales sobre el aval que dio el Congreso a la creación del mencionado Ministerio y mencionó que "falta el debate en las plenarias para que sea una realidad. La dignidad debe ser un derecho, no un privilegio".



El proyecto pasa ahora a las plenarias del Senado y la Cámara, lo cual se espera suceda la otra semana y de ser aprobado la ley la podría estar sancionando el presidente antes de finalizar el año.