Los reparos a la reforma a la salud que entregó el ministro Alejandro Gaviria al Gobierno

Un documento de cuatro páginas en el que plantea varias advertencias sobre la reforma a la Salud, presentó en las últimas horas al Gobierno Nacional el ministro de Educación, Alejandro Gaviria.



​En la carta, Gaviria, quien fue Ministro de Salud durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, manifestó que la reforma, cuyo texto completo aún no se conoce, se fundamenta en una "lógica extraña" y que, para evitar hacerle daño a los colombianos, debe realizarse un "diagnóstico claro" sobre lo que en realidad se quiere hacer.



Gaviria, incluso, mencionó que, a su juicio, lo que plantea el proyecto del Gobierno podría ​"destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las regiones". Además, indicó que las congestiones y los problemas de atención en las EPS se profundizarían con el nuevo esquema.



"Todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico, por un análisis de lo que funciona y no funciona, por una evaluación de las capacidades y las heterogéneas realidades territoriales. Esto no ha ocurrido con la reforma a la salud que ahora se propone", aseguró Gaviria.



Con relación a la idea de que la Administradora de los Recursos del Sistema General, Adres, se convierta en una gran EPS pública, el exministro de Salud recalcó que ese planteamiento tiene enormes riesgos para los pacientes que podrían quedar a la deriva porque, según dijo, no hay una ruta de atención clara.



En uno de los cinco apartados del texto, el Ministro planteó que es importante diferenciar entre el giro directo y la ordenación del gasto. Al respecto, aseveró que "Adres hace hoy lo primero. Para lo segundo carece de capacidades. La reforma ignora ese punto esencial. Surgen de nuevo muchas preguntas".



"Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se va a hacer esta tarea, es ilusorio. Sin control del gasto, la quiebra del sistema será inevitable y acelerada", precisó el Ministro.



​En ese sentido, el actual Ministro de Educación comentó que la reforma a la salud que pretende presentar el Gobierno insinúa que la mayoría de los problemas del sistema de salud se originan en la administración privada y pública de las EPS. Frente a ello, dijo que los problemas financieros existen en todos los sistemas de salud.

"Como si eliminar las EPS fueran una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdad territoriales. Los sistemas públicos europeos están al borde de la quiebra. El subsistema colombiano del magisterio (que no tiene EPS) enfrenta también grandes dificultades financieras y tiene, en comparación con el régimen contributivo, tres veces más quejas por 1.000 afiliados. Lo mismo ocurre con el subsistema de las Fuerzas Armadas", detalló Gaviria.



​Por lo cual, cuestionó quién va a encargarse del control del recaudo de las contribuciones y agregó que "suponer que la UGPP puede hacerlo, es también ilusorio… El esquema propuesto que no define el control de gasto y del recaudo, el impacto fiscal sería enorme. El gasto se multiplicaría y el recaudo podría caer de manera sustancial. Esta contingencia fiscal podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del país".



Con relación a cómo sería la transición, el Ministro presentó más cuestionamientos sobre el tiempo que demoraría el empadronamiento de toda la población, la cantidad de funcionarios necesarios, además del tiempo que se requiere para la creación de un sistema centralizado de información y la transferencia de las deudas existentes.



"La transición tomaría décadas y la reforma parece subestimar la complejidad del proceso. Además, la transición se está anticipando: el sistema financiero les está cerrando las puertas a las EPS (pues ya las van a liquidar), algunos prestadores están exigiendo anticipos para procedimientos de alta complejidad y la industria farmacéutica mantiene los inventarios a raya, incluso hay desabastecimiento. La crisis parece crecer día a día", manifestó Gaviria.

Finalmente, el Ministro planteó por lo menos siete aspectos que, para él, se deberían conservar del actual sistema de salud del país. Al respecto, detalló que no se puede dejar a un lado el hecho de que el actual sistema sí tiene varios elementos positivos que deben tenerse en cuenta porque, según dijo, acabarlos sería un suicidio.



"Casi todos los hogares están protegidos financieramente: una enfermedad no implica una quiebra familiar, ni obliga a la liquidación de activos. Un puñado de hospitales están entre los mejores de la región. Los sistemas de información se han sofisticado como resultado de décadas de trabajo. El manejo de muchas enfermedades crónicas es ejemplar. En los mejores hospitales privados se atienden personas de todos los orígenes socioeconómicos. En fin, el sistema actual es producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio”, se lee en el texto filtrado", planteó el Ministro.