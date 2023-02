¿Hubo plagio? Controversia por diapositivas que MinSalud presentó al Congreso

Una nueva ola de críticas salpica al gobierno Nacional. Esta vez, por cuenta de las diapositivas que utilizó el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, sobre el documento en el que presentó algunos de los pilares del proyecto de reforma a la salud a la Comisión Séptima del Senado de la República en la noche del martes 31 de enero.



No solo por las críticas estéticas, sino porque han salido a la luz denuncias de que en ellas habría un posible plagio por parte de la cartera de salud, lo que evidenciaría “falta de rigurosidad” por parte del Ministerio en el proyecto de reforma.

Aunque parezca increíble, esta es la presentación de @MinSaludCol a la Comisión Séptima de Cámara. Palabrería e improvisación. pic.twitter.com/yMUqcnoD4r — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 1, 2023

Una de las personalidades políticas que se pronunció sobre el posible caso de plagio fue la senadora María Fernanda Cabal, quien aseguró en su cuenta de Twitter que: “la misma gráfica que usaron en la presentación en la Comisión Séptima los del Ministerio de Salud, fue plagiada de un trabajo presentado por José Leonardo Ruales. Todavía no perdemos la capacidad de asombro con este gobierno”.



Al parecer, en la presentación que hizo el viceministro habría diapositivas de un estudio que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2010, que fue elaborado por Ruales, Hernán Montenegro, Eduardo Lefcoviz, Reynaldo Holder y Julio Suárez.



Pero esa no es la única infracción por posible fraude que se encontró en la presentación. También se ha difundido en redes sociales que hubo diapositivas tomadas de un estudio que realizaron las autoridades sanitarias de Ecuador.



“¿Hicieron plagio desde @MinSaludCol tomando elementos del “Análisis de la eficiencia en las políticas públicas: Sector Salud Ecuador”? Esto es escandaloso o mucha coincidencia”, manifestó Cabal en un segundo trino que hizo sobre el tema.



La polémica se desató porque, al parecer ni en algunas diapositivas, ni en la exposición que hizo el viceministro hubo una referencia a que la información consignada en ellas había sido tomada de trabajos que realizaron previamente otras entidades.



Esto llevó a que usuarios en Twitter como Juan Camilo Dávila Díaz recordaran que, cuando algunos miembros del gobierno de Gustavo Petro eran oposición, el plagio les parecía algo grave.



“Ustedes no me van a creer pero un una época al petrismo el plagio de los miembros del gobierno le parecía inaceptable, incluso pidieron con toda justicia la renuncia de Malagón. Claro eso era antes de que fueran gobierno”, dijo el usuario.



En redes sociales también se cuestionó la legitimidad y pertinencia de la reforma a la salud que presentaría el Ministerio ante el Congreso, toda vez que las necesidades en materia sanitaria que tiene Colombia en 2023 no pueden estar sustentadas en estudios de hace más de 10 años.