El candidato Rodolfo Hernández aclaró que, de ser elegido Presidente, serán él y su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, quienes tendrían una jornada laboral de 10 horas, desmintiendo así la información que aseguraba que en un eventual gobierno suyo el horario de trabajo cambiaría para todos los colombianos.



De acuerdo con lo manifestado por el exalcalde de Bucaramanga, sus palabras fueron malinterpretadas porque la propuesta de que se trabaje desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 - 5:00 p. m. no era para todo el pueblo colombiano, sino para quienes conformen su equipo de trabajo.



Al respecto, Hernández explicó que este horario que propone le permitiría a él hacer un gobierno de seis años con lo cual, según dijo, podrían entregar más resultados al país. "Es para que los cuatro años calendario se vuelvan en tiempo casi seis, es decir que nos pagan cuatro y, trabajando con esa intensidad, los convertimos entre cinco y seis años".



Respecto al horario que ha planteado, el Candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción aseguró que su idea no es llegar a las 6 de la mañana a "tomar tinto y a hablar paja", sino dedicarse al trabajo y, además, tener media hora libre para el almuerzo.



"Es trabajando a las 6:00 a.m. y media hora de almuerzo, porque más de media hora sería si van a comer bocachico lleno de espinas para que gastaran más tiempo", precisó Hernández.



Las declaraciones del Exalcalde de Bucaramanga se dan luego de que su propuesta fue entendida como que, siendo el Presidente de Colombia, todos los colombianos pasarían a trabajar jornadas de 10 horas, por los cual, él y su 'vice' hicieron énfasis en que esa idea sería solo para el gabinete.

Los que van a tener jornadas laborales de 10 horas somos @CastilloMarelen y yo, de llegar a la Presidencia de la República, para que los 4 años calendario de la gestión, se conviertan en 6 🇨🇴💪🏻#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #Elecciones2022 pic.twitter.com/8OfEkkxI4j — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 7, 2022