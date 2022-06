Marelen Castillo cuenta cómo Rodolfo Hernández la llevó de la academia a la política

“Rodolfo es un hombre fresco, tranquilo, que tiene una comunicación simple, sencilla, que le llega a los colombianos y a las colombianas. A mí me da mucho gusto cuando visito las regiones y me dicen ‘sí, yo voy con el viejito, yo apoyo al viejo’, porque eso es saber que él le ha llegado a la gente, a su corazón”.



Así explica la caleña Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, cómo ha calado entre los electores el mensaje que les quiere transmitir el candidato Rodolfo Hernández.



¿Cuándo y cómo conoció a Hernández?



El 19 de junio, día de las elecciones, cumplo cuatro meses de haberlo conocido. Vine a celebrar el cumpleaños de mi mamá acá a Cali, cuando me llamó mi amigo Alonso Ortiz, ambos fuimos rectores en Uniminuto: ‘Marelen, estamos buscando la fórmula vicepresidencial del ingeniero Rodolfo Hernández’, y yo le dije: ‘ah, chévere’ y entonces me responde: ‘pienso que tú puedes ser la fórmula’. Yo le dije que nunca había estado en política… Me contestó que precisamente eso era lo que él quería, una mujer que no fuese política y que enviara mi hoja de vida. Después de pensarlo, llegué a la conclusión de que era una oportunidad de servirle al país desde otro frente, porque yo siempre le he servido desde la educación. Después de presentar mi hoja de vida, el ingeniero me llama, como a los cuatro o cinco días, y me dice: ‘Marelen, tengo 500 hojas de vida y dentro de esas elegimos la tuya’.

¿Cómo fue darle a Rodolfo ese sí para ser su fórmula vicepresidencial?



A mí ya me habían preguntado antes si me gustaba la política y yo había dicho que algún día, cuando me retirara, me gustaría poder servir desde otros frentes, pero no pensé que fuera tan pronto. Yo envié mi hoja de vida, pero, si no la escogían dije que de todas formas me interesaba conocer al ingeniero y aportar en su propuesta de educación. Yo ya venía siguiéndolo, porque iba a Bucaramanga por la institución en la que estaba trabajando, conocía la gestión del ingeniero y veía el avance de la ciudad.

¿Y cómo fue la primera reunión con él?



Yo tenía preguntas: ¿Qué esperaba Rodolfo de la fórmula vicepresidencial, cuál era su equipo de trabajo, su programa de gobierno? Le dije ‘Rodolfo, pero yo a ti no te conozco y tú a mí tampoco’, entonces fui a Bucaramanga, a su oficina, estaba una de las personas que había presentado la hoja de vida y su esposa Socorro y conversamos toda la mañana, evaluamos las propuestas.



Él me dijo: ‘Vamos a acabar con la corrupción en Colombia, no podemos permitir que se roben más el país, necesito que usted me ayude, como mujer educadora que ha trabajado en lo social, a cerrar la brecha social’.



Le di mis aportes para educación, jóvenes y mujeres. Fui enfática en que necesitamos generar oportunidades para ellas, empleo, educación, otras posibilidades de ser escuchadas, que participemos en las decisiones políticas, económicas, sociales, que podamos decidir sobre nuestro futuro, ‘¿cómo vamos a protegerlas?’, le decía, porque tenemos casos de feminicidios, violencia intrafamiliar, víctimas del conflicto… Nos comprometimos a trabajar para cerrar esa brecha social, para que los más pobres y vulnerables en Colombia tengan oportunidades.

“Él invitó a Marelen Castillo, que no estaba en política, que es transparente, que ha estudiado y trabajado, para que lo acompañe. ¿Dónde más se puede evidenciar la confianza que tiene el ingeniero Rodolfo en las mujeres?”

A Hernández lo acusan de ser machista. Qué opina usted que lo ha tenido cerca.



Yo le invito a que busque el Facebook Live de anoche (domingo) con el ingeniero. Ahí, solamente con nuestra relación, en cómo trabajamos, sabría que él no es machista.



Ojo, no es que el ingeniero sea o no machista, es que Colombia es un país machista. Él tiene 77 años, se formó en esa cultura, pero en nuestro relacionamiento, en el trabajo en equipo, se ve.



¿Quién es la gerente de la campaña? Su esposa. Su mamá lo acompaña, una campesina que ha salido adelante. En el equipo de campaña, el mayor porcentaje somos mujeres. Cuando el ingeniero fue alcalde de Bucaramanga, el 70 % de su gabinete eran mujeres. Él invitó a una persona totalmente diferente, a una mujer como Marelen Castillo, que no estaba en política, que es transparente, que se ha hecho a pulso, ha estudiado y trabajado, para que lo acompañe. ¿Dónde más se puede evidenciar la confianza que tiene el ingeniero Rodolfo en las mujeres?

Ángel Beccassino, asesor del candidato, dijo que la diferencia entre él y su contendor es que mientras Rodolfo es alegría, Petro es un ser trágico, ¿qué opina?



No se trata de opiniones, sino de hechos y evidencias. Rodolfo es un hombre fresco, tranquilo, que tiene una comunicación simple, sencilla, que le llega a los colombianos y a las colombianas. A mí me da mucho gusto cuando visito las regiones y me dicen ‘sí, yo voy con el viejito, yo apoyo al viejo’, porque eso es saber que él le ha llegado a la gente, a su corazón.



Esta comunicación sencilla es la que necesita el país, sin tanta retórica. El país tiene que entender cuál es la propuesta de gobierno, que estamos generando un nuevo modelo y empieza con él, con su actitud de comunicación, de cercanía con el pueblo y con la experiencia y el conocimiento, porque los tiene.

Se dice que la mayoría de la juventud está con Petro, pero cada vez hay más jóvenes que dicen ‘yo le creo al viejo’. ¿Qué mensaje le envía a los jóvenes caleños y vallecaucanos?



Yo los invito a que se vinculen a las juventudes rodolfistas, a que trabajen con nosotros. En Cali tenemos muchos jóvenes acompañándonos: Manuela, Sebastián, Iván. Yo soy la nueva, llevo cuatro meses, pero hay jóvenes que llevan más de dos años con el ingeniero.



Él les dice mi muchachada, y vamos a trabajar con cinco propuestas claves para los ellos: educación, salud, participación, cultura y deporte, empleo y emprendimiento. Cinco puntos a desarrollar para generar oportunidades, queremos trabajar con ustedes, que sean parte de la toma de decisiones que vamos a tener con la gestión de Rodolfo Hernández, si nos dan la oportunidad de llegar el 19 de junio.

El Valle ha sido uno de los bastiones del petrismo, ¿qué hacer en estas dos semanas para posicionar a Rodolfo?



Lo primero que tengo que decir es que aquí está una vallecaucana, caleña, nacida en el barrio La Base, Comuna 8, que va a trabajar no solamente por toda Colombia. cómo debe ser, sino por mi Valle del Cauca. La invitación es que, todos unidos por Colombia, vamos a hacer ese verdadero cambio, esa verdadera transformación de país. No más polarización, no más partidos. Trabajemos unidos por Colombia, por un mejor futuro y mejores oportunidades para todos y todas.

Dicen que usted tiene un perfil profesional y físico parecido al de Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados Unidos, ¿qué opina de ella?



Para mí es una mujer maravillosa, un modelo a seguir en el sentido del posicionamiento que Kamala Harris le da a las mujeres por su gestión, por su liderazgo. La política, para mí, es servicio, y ella lleva más tiempo en la política, sirviéndole a su país. Mis respetos para ella.

Usted lleva catorce años viviendo en Bogotá, pero no parece que haya dejado Cali ni un día…



Pero ¿cómo? Si aquí están mi mamá, mi papá, mis hermanas, yo cada fin de semana que puedo aquí estoy, todas las navidades. Vivo constantemente en mi tierra y de aquí no me sacan. Con decirles que tengo mi cédula inscrita aquí, no la he cambiado porque aprovecho para venir a votar y ver a mi familia.

Si eligen a Hernández y usted es la Vicepresidenta, ¿hasta ahí va a llegar o va a dar el paso posterior?



Paso a paso. Primero estamos en esta recta final, que le agradecemos a todos los colombianos y a todas las colombianas por permitirnos estar. Ahora tenemos que trabajar duro, con humildad. Esperemos el 19 de junio, los colombianos tomarán la mejor decisión para el país y ahí proyectaremos el escenario político.

Y si es Vicepresidenta, ¿qué regalo le gustaría darle a su ciudad?



No voy a hablar por si llego a la Vicepresidencia, sino como Marelen Castillo, la educadora que soy. Quisiera aumentar la cobertura en educación superior, que está en 42 % aproximadamente, quisiera aumentarla, soñar con ese 100 %, porque es el único modo de generar más oportunidades para la ciudad.

¿Un mensaje final para los vallecaucanos y las vallecaucanas?



Yo llego a Santander, que lo he recorrido todo, y los santandereanos dicen: ‘santandereano vota santandereano’. Yo invito a que vallecaucano vote vallecaucano.

Test de caleñidad

¿Cómo le decimos en Cali a la bolsa?

​

Chuspa. Yo en Bogotá digo páseme la chuspa y todos me miran como: ¿de qué está hablando esta señora?



¿Y al croissant?



pan cacho. Y le cuento otra, yo estaba recién llegada a Bogotá y digo en la oficina: ‘me voy, porque me llega el chivo? Y decían: ¿dónde va a meter un chivo? Estaban aterrados. Les tuve que explicar que el chivo es el trasteo.