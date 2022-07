Los proyectos que liderará Duvalier Sánchez para el Valle tras su posesión como congresista

La cofinanciación del Tren de Cercanías, el desarrollo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, así como el incentivos para el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet y gestionar el primer sistema regional de transporte público integral.



Esos son los cuatro principales proyectos que buscará gestionar el ahora representante a la Cámara electo por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez, para contribuir al desarrollo del Valle del Cauca.



De acuerdo con lo manifestado por Sánchez, quien se quedó con una curul en el Congreso tras obtener 37.966 sufragios, en la reunión que la bancada Verde tuvo con el presidente electo Gustavo Petro y con algunos de sus ministros, él explicó los 4 proyectos que impulsará desde el legislativo con enfoque sostenible para el departamento.



​Con relación a la cofinanciación del Tren de Cercanías, Sánchez aseguró que este encabeza la lista, de hecho, detalló que el objetivo de esta gestión será conectar al Valle del Cauca con el eje cafetero, desde Jamundí hasta la zona franca de Pereira para acelerar la movilidad de los vallecaucanos y de la materia prima.



"Esto alineado con el desarrollo del primer sistema regional de transporte público integral permitirá que la movilidad sostenible sea una realidad. Además, si se quiere trabajar en realidad por el agua, las PTAR son clave, en especial la de Palmira, para la cual se anticiparon 16 mil millones de pesos en 2019 y aún no está hecha", comentó el ahora Representante.



Sánchez aprovechó la reunión con Petro y la ministra de Hacienda, Susana Muhamad, para hacer un llamado a sus compañeros congresistas para que le "pongan la lupa al medio ambiente" y, en ese sentido, recalcó que es necesario gestionar los incentivos económicos no solo para quienes se movilizan en 'bici', sino también para el cumplimiento del Pdet de Buenaventura.



"Que no les dé miedo tomar decisiones en favor del medio ambiente, pues la economía puede ser más flexible y los políticos también pueden actuar", precisó Sánchez, quien heredó la curul de los verdes que, para esta legislatura, dejó Catalina Ortiz.