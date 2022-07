Las dudas jurídicas y políticas que dejó la instalación del nuevo Congreso

¿Está sesionando de manera formal el nuevo Congreso de la República? Esa fue la pregunta que empezó a rondar en los pasillos del Senado y la Cámara de Representantes, luego de que en la sesión en pleno del Congreso renunciara un magistrado del Consejo Nacional Electoral que ahora aspira llegar al poder legislativo.



La historia en concreto se dio porque los salientes presidentes del Senado y Cámara, Juan Diego Gómez y Jennifer Arias, tomaron juramento a los nuevos congresistas y luego dieron paso a discutir si se aprueba o no la renuncia de Jaime Luis Lacouture al CNE para aspirar ser el secretario general de la Cámara.



Esa situación llevó a que el representante liberal Juan Carlos Losada le pidiera a Gómez y a Arias que se retiraran, porque ese procedimiento correspondía ahora a los nuevos congresistas. De inmediato, surgió la duda de si jurídicamente ya se había viciado el proceso de la renuncia.



Para el representante Jairo Cristo, la decisión de aceptar la renuncia debe ser de mayor profundidad, esto porque Lacouture podría estar inhabilitado para el cargo. Esto, porque en su condición de magistrado tuvo que adelantar investigaciones contra varios de los nuevos congresistas, como también votar casos en los que el CNE decidió si las denuncias tenían o no realidad.



El representante a la Cámara, Carlos Ardila, quien levantó la sesión luego de que esas dudas surgieran, sostuvo que en el tema de la posesión no hay duda, pero varios congresistas tendrán que presentar un impedimento a la plenaria del Congreso en pleno para que sea la que determine si podrán votar o no por aceptar la renuncia del saliente magistrado.



Esa dimisión debe ser asumida por el Congreso en pleno porque es esta la entidad que elige cada cuatro años a los nueve magistrados.



El entrante presidente del Senado, Roy Barreras, sostuvo sobre el caso que “no es cierto que haya ninguna irregularidad, el artículo 12 y 13 de la Ley 5ta establece claramente que se crea una junta preparatoria que específicamente será presidida por el congreso saliente, por quien lo presidió. Eso es lo que permite instalar todos los congresos de la historia, de lo contrario nunca se hubiera podido instalar un Congreso porque a las tres de la tarde todos los senadores que terminan su periodo ya no lo son y los nuevos que llegan aún no lo son porque no se han posesionado, la ley quinta prevé ese momento”.



Precisó además que “el Congreso de Colombia está correctamente instalado, juramentado y en ejercicio de sus funciones, lo que no podía hacerse y no se hizo es aceptar nombramientos o renuncias por fuera del acto de instalación del Congreso, ese hecho que quedó pendiente se hará mañana (jueves) en el que se citará al Congreso pleno”.