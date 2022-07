"¡Hagamos historia y pongámonos a trabajar!": Barreras tras ser elegido presidente del Senado

Trabajar para aprobar las reformas que están pidiendo los colombianos, un llamado para unir las distintas posiciones políticas y la agenda de los principales temas que se deben tramitar, son los principales que dio el nuevo presidente del Senado, Roy Barreras, al juramentarse este miércoles como el dignatario de la corporación para el año 2022-2023.



Barreras, sostuvo que “compañeros, los colombianos nos están viendo, llegó el momento para escuchar a los de afuera para que sepan que realmente ellos tienen el poder aquí adentro. Siéntanse orgullosos de ser los gestores y protagonistas del cambio. ¡No perdamos más tiempo, hagamos historia y pongámonos a trabajar!”.



Expuso que asumió el cargo gracias a la confianza que tuvo en él presidente Gustavo Petro, “llegué aquí gracias a la confianza de ese líder y a la confianza de mi bancada, la del Pacto Histórico; una bancada bella, casi que insólita, constituida por defensores de derechos humanos, ambientalistas, animalistas, campesinos, afros, indígenas, la mitad de nosotros mujeres. Gracias sobre todo, al mandato popular, a la voz y al voto de los campesinos, de las víctimas, de los jóvenes y de los excluidos de esa Colombia hoy mayoritaria que decidió cambiar su historia”.



Planteó además que el mandato popular del cambio no es un simple discurso, “debe constituirse en una realidad palpable para millones de colombianos y esa realidad son las reformas; de ahí la relevancia que tendrá este Congreso que hoy se ha instalado, que será reconocido como el Congreso que garantiza el cambio. No solo porque cuenta con una importante fuerza parlamentaria, producto de la respuesta patriótica del llamado del presidente Gustavo Petro a un gran Acuerdo Nacional, sino porque además, aquí se harán las grandes reformas que el país ha esperado por décadas”.



Indicó también que “debemos ser también Garantía institucional, para que la tesis de pesos y contrapesos vuelva a operar en este recinto, con el fin de respetar la división de poderes, la discusión democrática, la independencia legislativa y el control político. Debemos ser Garantía para la oposición, para que las voces que discrepan, tengan aquí el respeto y dignidad merecidos, para que sus posturas sean escuchadas con actitud reflexiva y tenidas en cuenta para construir desde la diferencia”.



Insistió en que será, la suya, una presidencia en que “esta corporación será garante del respeto a la Constitución para que se mantenga firme nuestra vocación democrática ante la mínima señal o viento que le quiera boicotear, venga de donde venga”.



Con respecto a la actividad legislativa, sostuvo que “debemos ser Garantía de trabajo, para dejar atrás esa perversa imagen de ser un Congreso desconectado e ineficaz. Recibimos una corporación con una imagen negativa del 73%. Pretendo, más que revertir esa amarga percepción, que empecemos a recuperar la confianza ciudadana con gestos de compromiso y trabajo”.



Planteó que “el poder es de los ciudadanos, nosotros debemos obedecer y dar ejemplo. Por eso apoyaremos un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que hará de este Congreso el más eficaz y más comprometido con su tarea”.



También planteó que “el presidente electo ha hecho un llamado a que en un año se puedan adelantar las reformas más sensibles y urgentes. Aquí está un Congreso abierto y dispuesto para que la discusión se realice con sentido democrático y criterio de celeridad. Así también, es importante que el gobierno en la muy fluida relación que tendremos, tenga la velocidad, la visión histórica y la articulación indispensable entre los dos poderes, para poder satisfacer la urgente expectativa de la ciudadanía”.



Invitó además a los grupos armados que se reincorporen a la vida civil, “la vida de los líderes sociales y ambientales es sagrada, hay que parar la matanza, la vida de todos y de todas es sagrada, las vidas que habitan los aires y las aguas también son sagradas. Paren la matanza, paren la contaminación, paren la muerte. Dejen las armas, todas las armas. Son colombianos también son hermanos paridos en esta patria, dejemos ya de matarnos”.