Gustavo Bolívar se retiró de la plenaria del Senado para no votar por Roy Barreras

Gustavo Bolívar, congresista del Pacto Histórico, prefirió retirarse de la plenaria del Senado de este miércoles 20 de julio antes que votar por Roy Barreras como nuevo presidente de la Cámara alta del Congreso.



En un video que compartió en sus redes sociales, el Senador contó que abandonó el lugar después de la instalación del nuevo Congreso. “Yo me retiro en este momento, no voy a ir a la votación de mesa directiva, no vine a luchar a este país por un cambio para terminar votando por Roy Barreras”, aseguró.



También manifestó que, para él, “había otros candidatos también con experiencia, que sí pertenecen a esta causa”, y por eso, “me parece que no podemos entregarle todo a la clase política corrupta del pasado que es la causante de la violencia y de la corrupción de este país”.



No obstante, Bolívar recalcó que esta decisión no cambia su respaldo hacia el presidente electo. “No sé qué consecuencias tenga esto, pero me mantengo firme con el Pacto Histórico, con Gustavo Petro para sacar adelante todas sus iniciativas”, dijo el congresista.



“Hay cosas en las que uno definitivamente debe marcar un límite, yo lo marco hoy aquí y es en el modelo de país que queremos, es en el cambio que votaron 11,3 millones de personas”, concluyó el Senador.



No es la primera vez que manifiesta abiertamente lo que piensa de Barreras. De hecho, hace pocos días tuvieron un desencuentro en redes

sociales. “Huele mal. Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen cuatro años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, comentó Gustavo Bolívar.



Barreras, que pocas veces responde a estas críticas, dijo en ese momento “he evitado por bien del éxito del gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques, pero no se puede volver el chisme una actividad política”.