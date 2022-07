Roy Barreras, del Pacto Histórico, es el nuevo presidente del Senado de la República

El senador del Pacto Histórico, Roy Barreras, fue elegido presidente del Senado de la República para la nueva legislatura del periodo 2022-2023.



En medio de una votación en la que participaron los 108 senadores que se posesionaron este miércoles 20 de julio, se cumplió con lo que se había acordado con anterioridad y los partidos que se declararon de gobierno apoyaron la postulación de Barreras para la presidencia de la colectividad.



Barreras, quien por ende será el presidente del Congreso de la República por el próximo año y está en el Senado desde el 2010, fue elegido con 92 votos a favor, 11 en blanco y 2 nulos.



"#ElCongresoDelCambio es el más diverso de su historia. Lleno de voces alternativas que por vez primera son mayoría, tienen voz y tienen voto. Estos nuevos rostros, estos liderazgos nuevos representan entonces no una época de cambio sino un cambio de época", dijo Barreras tras ser elegido Presidente del Senado.



El nuevo Presidente del Senado, quien está en el Congreso desde el 2006, en el año 2000 se unió al partido Cambio Radical donde militó hasta el 2009, para luego unirse al Partido de la U donde llegó a ser codirector. Finalmente, en 2021 se vinculó al Pacto Histórico, coalición política por la cual fue electo senador para el periodo 2022 - 2026.



Pero esta no es la primera vez que Barreras asume la presidencia del Senado, puesto que durante el gobierno de Juan Manuel Santos, también fue elegido para este cargo para el periodo 2012 - 2013 cuando hacía parte del Partido de la U.

Vicepresidencia

El senador Miguel Ángel Pinto fue elegido vicepresidente del Senado de la República para el periodo legislativo 2022 - 2023.



Como único candidato y con una votación de 95 votos a favor, 6 votos en blanco y 2 nulos, el senador del Partido Liberal fue certificado como primer vicepresidente de esta colectividad.



Pinto, quien llegó al Congreso tras asumir una curul como Representante a la Cámara en 2011 tras la destitución de Miguel de Jesús Arenas Prada, fue el Presidente de la Cámara en el periodo 2016–2017.



El nuevo vicepresidente del Senado, quien es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y fue contralor general Santander, fue elegido Senador en 2018 y nuevamente en 2022.



En la elección de la segunda vicepresidencia el resultado de la votación a favor del senador Honorio Miguel Henríquez fue de 94 votos a favor, 3 en blancos, 2 equivocados y 3 nulos.



Entre tanto, el secretario General del Senado continuará siendo Gregorio Eljach Pacheco y el rol de subsecretario de la colectividad lo asumirá Saúl Cruz Bonilla.