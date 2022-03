Las reacciones a favor y en contra ante adhesión de Zuluaga a candidatura de Fico

Luego de que Óscar Iván Zuluaga anunciara que renunciaba a su candidatura presidencial para unirse a la de Fico Gutiérrez, no han parado las reacciones de quienes apoyan o rechazan esta nueva alianza.



Una de las principales reacciones han sido las de varios congresistas quienes han expresado sus diversas opiniones al respecto y que se unen a la del candidato presidencial Sergio Fajardo, quien aseguró que Gutiérrez se estaría convirtiendo en "el de Uribe".

Lea además: Óscar Iván Zuluaga renuncia a su aspiración presidencial y anuncia que se unirá a 'Fico' Gutiérrez



Uno de los congresistas que se refirió a esta nueva alianza, con la que la derecha busca continuar gobernando, es María Fernanda Cabal, la senadora a quien Zuluaga le había ganado la contienda cuando se eligió quién representaría al Centro Democrático en las elecciones presidenciales.



Cabal, quien este domingo fue reelegida para continuar en el Senado, no precisó si apoyará por completo la coalición Zuluaga-Fico, sí manifestó que la decisión del excandidato es acertada porque, según dijo, "está pensando primero en la patria, antes que en vanidades o egos individuales".



La Patria está por encima de las opciones personales. He dado todas las batallas para evitar que el neocomunismo que representa Petro y el Pacto Histórico, hoy con 16 curules, afecte nuestras libertades. Es la hora de construir una gran convergencia. https://t.co/7Jd5sqf92p — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 14, 2022



Otro congresistas que resaltaron la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a su candidatura fueron la representante a la Cámara Margarita Restrepo y la senadora María del Rosario Guerra, quienes destacaron la decisión del exministro de Hacienda como un acto de grandeza.



"Es ejemplo de grandeza, carácter y amor por Colombia. Siempre mi amistad y reconocimiento a este extraordinario patriota", dijo Guerra. Mientras que Restrepo comentó que se trataba de "un ejemplo de humildad. Demuestra que antes de pensar en sus sueños personales está pensando en Colombia".



El representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés, también destacó la decisión de Zuluaga y aseguró que apoyará a Fico Gutiérrez en su aspiración a la Presidencia.



"El Dr. Zuluaga representa la política de respeto, generosidad y compromiso con los fines más importantes de la Patria. Toda nuestra admiración a su gallardía y entereza. Vamos adelante para unir esfuerzos y que Fico Gutiérrez sea el próximo Presidente de Colombia", aseveró.



Lea también: Coalición Centro Esperanza definirá las condiciones para futuras adhesiones



Sin embargo, no todo fueron palabras de apoyo. De hecho, congresistas de otros partidos políticos diferentes a la derecha o al Centro Democrático cuestionaron si en la renuncia de Zuluaga habría incidido el expresidente Álvaro Uribe.



"Los años no pasan en vano, a Álvaro Uribe ya no le da la energía para manejar dos títeres a la vez, por eso renuncia Zuluaga y deja sólo a Fico. Fuerza", escribió Inti Asprilla, de Alianza Verde, en su Twitter.



Pero el rechazo a la alianza Zuluaga-Fico no llegó solo de parte de senadores y representantes a la Cámara, sino también de miembros de las coaliciones que este domingo definieron a sus candidatos presidenciales. Uno de ellos Juan Fernando Cristo, de la Centro Esperanza, quien aseguró que Fico "siempre fue el candidato del uribismo".



"Con la renuncia de Óscar Iván Zuluaga se oficializa el secreto a voces de más de seis meses de campaña que Fico Gutiérrez es el candidato del gobierno Duque y del uribismo. Siempre lo fue", mencionó Cristo.



Por su parte, el exministro del Interior, Guillermo Rivera, también se refirió al respecto y coincidió con quienes rechazaron la alianza al manifestar que "Fico es el candidato del uribismo".



"Con la renuncia de Óscar Iván Zuluaga queda aún más claro todo: el candidato de Uribe y de Duque se llama Federico Gutiérrez. Su candidatura significa la continuidad de este mal gobierno de Duque. A quien hay que derrotar es a Fico!!", indicó Rivera.