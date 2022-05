Las ideas que los candidatos a Vicepresidente expusieron a los caleños

Las fórmulas vicepresidenciales debatieron este martes desde la Universidad Santiago de Cali, USC, sobre las propuestas y planes de gobierno de los candidatos a la presidencia para Colombia y la región del Pacífico.



Quienes estuvieron en el debate fueron Rodrigo Lara, fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez; Luis Gilberto Murillo, coequipero de Sergio Fajardo; Francia Márquez, compañera política de Gustavo Petro; Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández; Sandra de las Lajas, dupla de John Milton Rodríguez; Cerafino Mosquera, compañero de Luis Pérez, y José Luis Esparza, aspirante a acompañar como ‘vice’ a Íngrid Betancourt.



Carlos Cuartas, coequipero de Enrique Gómez, no pudo asistir al debate por presentar problemas de salud.



“Nuestro proyecto busca unir a Colombia”

Rodrigo Lara Sánchez, fórmula de Federico Gutiérrez. El País

“Colombia ha vivido unos momentos difíciles. El desempleo y la pobreza se duplicaron después de la pandemia. Esos problemas no tienen color político. Yo estoy en un proyecto que busca unir a Colombia, no pienso igual que ‘Fico’, tenemos diferencias y ese es el mensaje que le llevamos a Colombia. Tenemos que dejar de lado los odios y solucionar las problemáticas”.



“Yo también salí a la calle, lo hice muchas veces. Estudié en una universidad pública y salí a defender a los residentes para que tuvieran el sueldo que hoy tienen, pero nunca pinté una pared, nunca dañé un carro. Jamás. Claro que se debe garantizar el derecho a la protesta y la vida de los ciudadanos, pero este es un país con libertad de empresa, de movilidad. Nos hemos dado cuenta de las inequidades del país, pero eso no justifica la violencia. Las movilizaciones pueden ser pacíficas”.



“Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá y conozco la pobreza en Usme. Yo también goberné en Neiva y no pude solucionar los 120 asentamientos que existen, Rodolfo también gobernó en Bucaramanga. Aquí todos hemos aportado, no se trata de decir que va a llegar el que va a refundar este país”.



“Logré gobernar y unir en mi municipio todas las fuerzas políticas, sin resentimiento y sin odio. Sobre el Acuerdo de Paz, ‘Fico’ y yo votamos sí en el plebiscito. Fui el primer alcalde del posconflicto, me senté con los excombatientes, les ayudamos a desarrollar proyectos productivos. Aquí hemos dicho sí a la paz”.

“Hay que pensar en nuevas economías”

José Luis Esparza, coequipero de Ingrid Betancourt. El País

“He estudiado y vivido la violencia. Duele pensar que nuestros jóvenes, con el derecho que tienen a la protesta, con los problemas de corrupción reales que todos han transmitido, que podrían ejercerse en lo democrático, esta es la oportunidad, pero la violencia no arrastra nada. Yo he tenido que llevar cadáveres, personas heridas y entregarlos a sus familiares y la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia, ese es el factor más importante que tenemos que entender al protestar”.



“Centrarnos en las propuestas de empleo para los jóvenes es una de la prioridades que planteamos en la campaña y tenemos que pensar en las nuevas economías y en las nuevas formas de trabajo asociadas con la educación”.



“La prevalencia de la vida es supremamente importante. Hay una sentencia de la Corte que estableció el aborto. Es una perspectiva mundial que siempre toma eco en los otros países... sin embargo, en mi consideración, para los temas de lo tardío, que es tomar esta decisión de aborto, pienso que es bastante complejo. Ya está tomada la decisión, pero debería repensarse”.



“El centro del debate sobre las drogas está particularmente en una estrategia integral que implique combate a las organizaciones, diálogo y tener presente los efectos de lo que pase con la deforestación, porque son temas transversales... También se debe trabajar por recuperar la confianza de los jóvenes en la Fuerza Pública y hacer entender que esto es una estrategia integral”.

“Estamos aquí para generar el cambio”

Francia Márquez, dupla de Gustavo Petro. El País

“Aquí no se trata de discutir quién perdió o ganó con el pasado estallido social. Aquí no puede ser que hablemos de una Cali de la gente de bien que se puede dar los tres golpes al día y de otra Cali que aguanta hambre todo el día. Aquí lo que se puso en evidencia fue una falla en la gobernabilidad que hemos tenido, una falla de gobernabilidad que se roba $50 billones cada año mientras la gente aguanta hambre, no tiene acceso a salud, a un empleo digno. Aquí lo que se puso en evidencia es un pueblo que está cansado y quiere cambios y para eso estamos aquí: para generar ese cambio”.



“Esta es la región de las mipymes: de la mini, pequeña

y mediana empresa. Hay que fortalecerlas a partir del crédito público. Eso es parte de los que va a generar empleo, entendiendo que son estas empresas las que generan el 78 % del empleo nacional”.



“No es fácil para una mujer abortar y no creo que las mujeres en este país aborten por deporte. Debemos revisarnos como sociedad frente a la responsabilidad de la maternidad, porque mientras aquí los hombres dicen que las mujeres no aborten, ellos no asumen su responsabilidad paternal. ¿Por qué en Colombia la mayoría de los hogares son sostenidos por mamás cabezas de familia que quedaron embarazadas a los 13, a los 16 años?: Porque nunca tuvieron una formación en este sentido. La educación debe asumir una formación a los niños y niñas del país, en términos de la vida sexual y reproductiva”.

“Se ejerció el derecho a la protesta”

Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández. El País

“Se ejerció el derecho a la protesta, y eso es lo más importante. Los caleños salieron y presentaron toda su indisposición frente a lo que se está viviendo en Cali y en Colombia. Fueron el respaldo de los colombianos, pero hay algo que se debe tener en cuenta y es el respeto al bien público y al bien privado. Eso es muy importante. Emprendedores, gente que salía adelante, gente que tenía que ir todos los días a trabajar y no lo pudo hacer”.



“Nosotros vamos a trabajar en lo que denominamos las tres E: Educación, Emprendimiento y Empleabilidad. Necesitamos desarrollar rutas de formación para los jóvenes que les permitan desarrollar competencias, habilidades y conocimientos para vincularse al sector productivo. Pero, asimismo, les vamos a generar los primeros empleos, propiciando con el Estado y con el ente productivo posibilidades de tener el ingreso de la práctica profesional paga, porque eso es importante, no podemos estar haciendo práctica profesional si no se tiene un ingreso para nuestros estudiantes”.



“Para mí lo más importante es el derecho a la vida. Respeto la decisión que tome cada persona, pero el derecho a la vida es fundamental. Por eso estamos aquí sentados. ¿Qué tenemos que hacer? Apoyar. Entonces cambiemos. Formemos, apoyemos a nuestras mujeres y a los hombres para que esos niños nazcan y tengan las condiciones de vida que se merecen”.

“Llamamos a la unidad desde el equilibrio”

Luis Gilberto Murillo, ‘vice’ de Sergio Fajardo. El País

“Yo sí creo que hay un debate ideológico en el país. En Colombia hay un proyecto de derecha y ahí están los resultados; también un proyecto de izquierda que plantea un cambio que nosotros no compartimos. Nosotros planteamos un cambio responsable,desde una perspectiva de centro, donde están incluidas las comunidades indígenas, afrodescendientes, la Colombia profunda, las regiones. Llamamos a la unidad desde el equilibro”.



“Sobre el paro, hay un contraste: Cali perdió porque mucha gente se afectó y hubo un abandono del Gobierno Nacional, frente a esta cuidad y el Pacífico, los dejó a su suerte. Pero también ganó porque sacó la estirpe de los caleños y caleñas, jóvenes que no quieren entrar a la ilegalidad dijeron: ‘acá estamos, queremos atención, estudiar, trabajar’. Cuando usted hace la ecuación, el balance es doloroso, pero es positivo.



“El impacto del desempleo es fundamentalmente en jóvenes y mujeres. Vamos a presentar una ley de igualdad de oportunidades, que garantice empleo público. Además, vamos a fortalecer la economía popular”.



“La lucha contra las drogas fracasó, se requiere darle un cambio sustancial y evitar las imposiciones de los Estados Unidos. Estamos creando el ministerio de la seguridad, que combatirá el narcotráfico en las zonas urbanas. En las zonas rurales, se buscará darles oportunidades de educación y economía a las comunidades”.

“Nosotros somos cien por ciento vida”

Sandra de las Lajas Torres,llave de Jhon M. Rodríguez. El País

“Cali y el Valle del Cauca siempre han sido líderes en muchos temas... como el de la defensa de las comunidades negras y afrocolombianas de Colombia. Desde acá lideramos la Ley 70 de 1993, como también hemos liderado, con el sector interreligioso,la libertad religiosa, de culto y conciencia. Y también políticas públicas con ciencia, con la investigación básica y aplicada, con investigación y desarrollo, con desarrollo tecnológico e innovación, con actores como la academia, como la Universidad Santiago de Cali.



Por tanto, Cali y el Valle del Cauca deben seguir siendo ejemplos en ese desarrollo, además del deportivo y cultural, pero por supuesto, de participación ciudadana, pero donde todos ganemos, donde la empresa privada también siga ganando”.



“Nosotros somos cien por ciento vida y cien por ciento familia, por lo tanto, nuestra bandera número uno es la vida, cero por ciento aborto. Vamos a defender la vida desde el vientre hasta la vejez y a defender la muerte natural. Y nos comprometemos con todo este país, que son más del 76 % de la población colombiana que no está de acuerdo con el aborto, a defender la vida a través de un referendo, al cual los invito a que nos apoyen.



Todos los que estamos aquí es porque nuestra madre tuvo la valentía, el valor de darnos la vida. Por lo tanto, vamos a trabajar en principios y valores en nuestra familia, para que siga siendo protegida”.

“Hay que cambiar el sistema de salud”

Ceferino Mosquera, fórmula de Luis Pérez. El País

“El hambre no tiene color político ni esquina, el hambre la sufre todo colombiano esté en la izquierda, en la derecha o en el centro. Proponemos un gran acuerdo nacional que nos permita a todos vivir en paz y poder convivir respetando las diferencias”.



“Lamentando todos los hechos que ocurrieron en el anterior Paro Nacional, como vallecaucano debo decir que Cali ganó porque por fin se le puso cuidado, se le tenía abandonada. El Gobierno Nacional estuvo aquí y eso permitió que hoy Cali tenga otro tratamiento. Por otro lado, quiero decir que Colombia es el país más violento del mundo. Ucrania y Rusia están en guerra y más muertos producimos nosotros en Colombia que estamos en paz”.



“Nosotros hemos sufrido de manera directa la situación que se presenta en el Pacífico, en la Costa, en los territorios, allí donde la gente no tiene acceso a la salud. Se dice a nivel de las capitales que la salud en el país es buena, pero nosotros, los que vivimos en territorio, vemos cómo mueren niños por falta de atención médica. Por eso sabemos que hay que cambiar el sistema de salud”.



“Luis Pérez ha venido planteando la necesidad de industrializar el cannabis como una fuente de ingresos para poder atacar el narcotráfico, en el sentido de sembrar cannabis donde hoy hay hectáreas de coca. Así, industrializamos el cannabis y la exportamos”.