La ministra Corcho se 'salió de la ropa' por los duros reparos de la U sobre reforma a la salud

"La Ministra dice que no, pero en el proyecto de ley se acaban las EPS”, dijo con contundencia anoche la directora del Partido de la U, Dilian Francisca Toro, luego de escuchar durante casi hora y media las explicaciones que la titular de la cartera de Salud, Carolina Corcho, les entregó en Cali a los congresistas de esa colectividad sobre la reforma a la salud.



Una vez terminó el encuentro con la bancada de la U, la ministra de Salud no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación y se retiró rápidamente del sitio, luego de que le expresaran casi 18 objeciones ante la reforma a la salud.



"Todas las personas que están en las EPS que van a liquidar, porque van a liquidar diez, se las van a entregar a la Nueva EPS, así que tendrán que capitalizarla, porque la Nueva EPS no es capaz de asumir toda esa cantidad de usuarios y no los atenderían cómo deben ser", agregó.



Aunque el encuentro fue privado, El País conoció que la jefa de la cartera de Salud se molestó bastante por las cerca de 18 objeciones que se le presentaron, por lo que al final de la reunión optó por no dar declaraciones a los medios de comunicación y retirarse por la parte de atrás del Hotel Dann Carlton, donde desde la mañana se llevaba a cabo la jornada de socialización de las reformas sociales del Gobierno Nacional con la bancada del partido.

Entre otras objeciones, la directora de la U destacó que “vemos que no hay aseguramiento. Lo más importante de la Ley 100 es el aseguramiento, que implica que haya quién gestione el riesgo en salud para que no se gaste más de lo que se debe gastar y que haya alguien responsable del paciente. Por ejemplo, si un paciente va a un sitio y no lo atienden, pues podrá poner una tutela, pero a quién, si no tiene quién responda por él”.​



"Hay muchas inquietudes. La Ministra nos contestó lo que le preguntamos, pero no quedamos satisfechos con lo que nos dijo y esa va a ser una discusión que va a continuar", señaló Toro.



Fuentes asistentes a la reunión revelaron a El País que la exgobernadora fue bastante contundente con sus réplicas, luego de que Corcho expuso el proyecto. Aunque también, algunos de los presentes opinaron que fue una explicación muy vaga, que no contó con datos puntuales y se centró principalmente en las funciones de los centros de atención primaria.



Lo cierto es que la presidenta de la U expuso otras preguntas que quedaron sin resolver: "¿Qué pasa con el Ministro de Hacienda, será que ya le dio el aval? ¿Será que los recursos de lo que se tiene que gastar en esta reforma ya se le dieron? Es fundamental para que el Ministro lo pueda decir".



No obstante, la cabeza del Partido de la U señaló que "fue un encuentro muy productivo, porque hicimos la socialización de las reformas más importantes, sobre todo las sociales".



"La Ministra de Trabajo nos presentó más o menos las bases de la reforma pensional y la laboral. Me pareció una persona que ha venido concertando y conciliando con todos los sectores, nos presentó unos proyectos de ley muy serios y responsables, lógicamente en algunos puntos no estuvimos de acuerdo, pero en general estuvimos de acuerdo con ella", agregó.



A mitad de la jornada, luego de escuchar a los ministros de Trabajo, Interior, Minas y Justicia, Toro anotó: “Tenemos la responsabilidad de discutir las reformas, que beneficien a los colombianos y este ha sido un ejercicio muy valioso, primero, porque estamos escuchando las diversas reformas y, a la vez, le estamos diciendo a los ministros nuestras preocupaciones y dudas”.

Con todas las bancadas

El jefe de la cartera del Interior, Alfonso Prada anunció que la reunión de ayer tenía el propósito de socializar las distintas reformas con el Partido de la U, al igual que se viene haciendo con las demás colectividades que tienen asiento en el Congreso de la República.



“Es un acto democrático, de respeto con cada una de las bancadas. Nos hemos reunido ya con la bancada del Pacto Histórico, con la del Partido Verde y hoy (viernes) lo hacemos con la bancada de la U aquí en la ciudad de Cali. La semana entrante, el 23, estaremos en Ibagué con la bancada del Partido Liberal y el jueves por la noche en Bogotá con el Partido Conservador y entre el 1 y el 3 de marzo con las bancadas de Víctimas y de Paz, que son 16 representantes a la Cámara elegidos en esa circunscripción, y ya lo hice con el Partido Comunes, en Bogotá”, precisó el funcionario.



Según él, “con ello vamos avanzando en terminar una primera presentación de las reformas a las bancadas de la coalición mayoritaria. Esto lo que hace es facilitar el conocimiento directo de los textos, con los ministros que tienen bajo su responsabilidad liderar en el Congreso el debate”.



“Esto es papel y lápiz, pasamos al tablero, exponemos las reformas, nos hacen las críticas y con fundamento en ellas preparamos modificaciones o ajustes o buscamos también cómo controvertir la crítica para ver si mejoramos los argumentos para que podamos consolidar la mayoría”.



Prada reconoció que pese a que el Gobierno tiene hoy una coalición mayoritaria en el Legislativo, del cual hace parte el Partido de la U, “pero el tener una coalición mayoritaria no significa que automáticamente tenemos mayorías en todas las reformas. Por eso tenemos que construirlas y la mayoría se construye con argumentos, viajando adonde están las bancadas, debatiendo con ellas, siendo muy tolerantes en la crítica, sin soberbia alguna, con enorme humildad viniendo a los escenarios para que tengamos la posibilidad de debatir y recoger las inquietudes”.