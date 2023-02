Laura Sarabia, jefe de gabinete del Gobierno Petro, fue víctima de hurto en su propio apartamento. Aunque la funcionaria interpuso la denuncia ante las autoridades, hasta ahora no ha revelado detalles de lo sucedido.



Según conoció Semana, hace diez días se le perdió una alta suma de dinero que habría recibido por comisiones y viáticos para varios viajes que tenía que adelantar junto al Presidente fuera del país.



La cifra se acerca a los 21 millones de pesos y, por lo que se sabe hasta el momento, Sarabia tenía el dinero guardado junto a varios documentos personales en una de sus carteras. Sin embargo, extrañamente el dinero desapareció. Ante esto, la funcionaria puso el robo en conocimiento de las autoridades.



Al parecer, todo el esquema de seguridad que acompañaba a la jefe de despacho fue removido y sus integrantes fueron sometidos a la prueba del polígrafo, para tratar de esclarecer el robo.



La persona que se encargaba de cuidar al hijo de Sarabia también fue sometida a esta prueba y, según las fuentes de Semana, esta persona no salió bien librada de la prueba.



No obstante, la investigación continúa y no se ha confirmado su participación en el robo. La funcionaria, por su parte, no se ha referido públicamente al caso y no ha señalado a ninguna de las personas que podrían estar involucradas en la desaparición del dinero.