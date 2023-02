Alfredo Mondragón y Carlos Fernando Motoa analizan cara a cara la reforma a la salud

Mientras que el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alfredo Mondragón asegura que “se han planteado interpretaciones amañadas sobre el articulado de la reforma a la salud” y que los opositores del Ejecutivo siguen repitiendo los mismos argumentos de antes de que se diera a conocer el texto de la iniciativa, el senador por el partido Cambio Radical Carlos Fernando Motoa sostiene que la característica de este Gobierno ha sido la improvisación” y que lo mismo está sucediendo con este proyecto, que, de aprobarse, “le va a generar un perjuicio a la población de escasos recursos del país.



El País: ¿Cuál es la gran apuesta del Gobierno con esta iniciativa?



Alfredo Mondragón (A.M.): Ordenar el sistema para que no sigan existiendo barreras burocráticas para la atención en salud. Se ha hablado de cómo se ha permitido que en 20 años la población pueda estar afiliada al sistema, pero la queja de la comunidad es poder tener una atención oportuna, eficaz y de calidad. Se tiene que aprovechar lo que ha construido la sociedad en el actual sistema, pero se debe lograr una reforma verdadera que le permita a la población superar las barreras de acceso. Un sistema de salud debe procurar prevenir enfermedades o muertes evitables y el actual sistema no tiene incentivos para la promoción en salud, por lo que la reforma tiene un componente muy fuerte componente en la atención primaria en salud.





El País: ¿Cuáles son sus principales objeciones a la reforma a la salud?

Carlos Fernando Motoa (C.M.): Hoy, el afiliado al sistema de salud puede escoger su EPS. Con este proyecto de ley no lo puede hacer, tiene que ser el centro de atención primaria cercano a su vivienda y allí hay una limitación de un derecho. Eliminan el aseguramiento y andan en la teoría de que las EPS funcionan como intermediarios entre los recursos de la Nación y los diferentes prestadores de servicio de salud. No me imagino que esos giros directos los hagan los alcaldes, los gobernadores o ese comité territorial donde tiene presencias centrales obreras, empleadores. ¿Cuál es la capacidad tecnológica para poder entregar de manera oportuna esos recursos? Van a afectar la gestión de riesgo en salud, que es fundamental.



El País: ¿La Nueva EPS sí está capacitada para recibir a todas las personas de las EPS que se liquiden?



A.M.: Las EPS han repetido los episodios más lamentables del Seguro Social en su ocaso. La gente se quejaba por la falta de atención oportuna y adecuada y lo que vemos es que un sistema público de salud administrado por privados no fue la solución... Lo que pasa es que están a punto de liquidación varias EPS que no atienden a la población ni cumplen los requisitos financieros y dejan en riesgo a más de once millones de colombianos. ¿A quién le va a tocar atender esa población? Las EPS que tienen los mejores registros de funcionamiento no se quieren llevar esa población, porque en su mayoría es gente humilde que se enferma más porque está más expuesta. Entonces, a esta EPS pública le va a tocar recargarse con más de once millones de colombianos y asumir el 42 % de todos los afiliados del sistema: es parte de los problemas que arrojó el mal uso del sistema.



C.M.: La Nueva EPS es tal vez la que más quejas recibe de los afiliados y es una de las que más multas le han establecido. Hay unas que funcionan como directorio político, como Emssanar, pero hay otras EPS buenas. Cuando el ciudadano elige su EPS, exige que haya competencia por unos mejores servicios entre las EPS y entre los operadores del servicio. Lo que se quiere es volver todo el sistema de salud público, estatizarlo, y sabemos que esos monopolios públicos no son eficientes, son burocráticos, generan clientelismo y corrupción. El 98 % de los colombianos tienen acceso a los servicios de salud, eso es casi una cobertura universal. Aquí lo que se quiere es crear un gran monstruo público sin tener la tecnología ni el conocimiento y me preocupa que la gente de escasos recursos va a tener atención primaria, si se aprueba esta reforma, pero que Dios los cuide de tener cualquier enfermedad grave, porque la mediana y alta complejidad no está garantizada en esta reforma.



El País: ¿Qué opina de que alcaldes y gobernadores vayan a manejar los recursos de la salud?



A.M.: Esa es una de las interpretaciones amañadas que se han planteado sobre el articulado. Se está hablando de que hoy alcaldes y gobernadores tienen autoridad sobre unos recursos que hacen parte de los departamentos, los distritos y los municipios, pero en ningún momento se está planteando que los recursos del fondo único que maneja el Adres los vayan a manejar los municipios y los departamentos. No los van a manejar los Char ni la clase política del Valle del Cauca.



C.M.: Esta ley pretende crear un nuevo consejo nacional de salud que va a tomar decisiones en materia de política pública en salud y le delega ciertas facultades de administración a los fondos territoriales y a los consejos territoriales de salud, que presiden el alcalde, el gobernador y donde hay algunos integrantes de las centrales obreras, los sindicatos, de los empleadores y dos representantes del Gobierno Nacional. ¿Quiénes le hacen control a esas decisiones? No es un tema de poca monta y genera preocupación y alerta.



El País: ¿O sea que no es cierto?



A.M.: La norma dice de manera explícita que los recursos que va a manejar el Adres como pagador van a ser los mismos cómo hoy se financia el sistema de salud, que son recursos públicos, por la vía de las cotizaciones que hacen trabajadores y trabajadoras o las cotizaciones que se hacen vía parafiscales o a través del Presupuesto General de la Nación, y dice de manera explícita que los consejos territoriales van a participar sin situación de fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ser recursos en los cuales los fondos territoriales no van a pagar, no los van a manejar. ¿Qué es lo que sí van a hacer? Van a hacer un ejercicio de auditoría y van a hacer un ejercicio de registro contable para que, a través de un sistema único en línea, se pueda ver cómo salen los recursos públicos y adónde llegan. Eso hoy no se puede corroborar.



El País: ¿Pero el representante Mondragón dice que eso no es cierto?



C.M.: Recordemos cuál es la estrategia de los integrantes del Pacto Histórico: hace una semana anunciaban con bombos y platillos que no se iban a eliminar las EPS y en el proyecto de ley las eliminan, en el artículo 149 las dejan por fuera de circulación. Esa es la estrategia que tenemos que de desenmascarar.



El País: ¿Qué mensaje quiere dejar sobre la discusión de esta reforma?



A.M.: Que va a ser fundamental que la población coja artículo por artículo, los vaya concatenando y se vaya dando una idea propia de lo que dice, porque los detractores de la reforma siguen con el mismo discurso de cuando no se conocía el articulado. Cuando quede claro que el sistema de atención primaria en salud es un modelo que el mundo ha reclamado, van a decir que se quiere ponerle el mismo salario a todos los médicos.



C.M.: La característica de este Gobierno ha sido la improvisación: han sido erráticos y desde el Congreso de la República lo he advertido y está ocurriendo con muchos artículos, no digo que con toda la ley, pero con muchos artículos de esta reforma a la salud, y en el Congreso hay posiciones críticas e independientes, como la mía, voces independientes que han trabajado por la salud en el país. Le mencionó las leyes que he sacado adelante, como la historia clínica electrónica, y tengo que advertir los errores y el perjuicio que se le va a generar a la población de escasos recursos si se aprueba esta ley como está.