"El cambio en seis meses no se da en un país que lleva décadas de atrasos": MinInterior

Luego de las movilizaciones de la oposición, realizadas el pasado 15 de febrero, el Ministro de Interior, Alfonso Prada, se pronunció sobre las críticas que ha recibido el gobierno actual y su promesa del "cambio".



“Ayer salió mucha gente a la calle y mucha gente de esa pudo haber votado por nosotros y no ve el cambio, pero es que el cambio en seis meses no se da, se lo digo a los colombianos. Lograr que el cambio llegue a una persona son años de juicio, disciplina, conseguir resultados”, precisó el ministro Prada.



Asimismo, señaló que son décadas de atraso, por lo que pidió paciencia frente a los cambios que se planean en el Gobierno Nacional. “A quienes marcharon ayer, porque yo escuché gente que decía, yo voté por Petro, pero no estoy de acuerdo, el cambio no ha llegado. El cambio en seis meses no se da en un país que tiene deficiencias de décadas y décadas de atrasos”, subrayó el jefe de cartera.



Por otra parte, el presidente Gustavo Petro a través de Twitter, reaccionó a las imágenes de una vendedora informal que se manifestó en contra de las reformas del Gobierno. El Ejecutivo agregó que se necesita una fuerte organización política para que personas como ella puedan enterarse de sus propuestas.



Cabe mencionar, que a raíz de estas movilizaciones, el mismo presidente aseguró que el Gobierno Nacional está dispuesto a llegar a un consenso, teniendo en cuenta, según él, que el diálogo es uno de sus pilares.



“Desde el PMU Nacional estuvimos monitoreando el correcto desarrollo de las movilizaciones del día de hoy. Las garantías de diálogo y consenso siempre serán los pilares de nuestro gobierno”, expuso el presidente Gustavo Petro.



Y saber que todo el objetivo de la reforma pensional es para que ella pueda teber un bono pensional y dejar de trabajar a su edad.



Pero ella no lo sabrá porque ningún medio se lo contará y las redes no le llegarán. Solo una fuerte organización política de base podría hacerlo. https://t.co/uVc2Cbb7Ju — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 16, 2023