La distancia entre los dos es cada día más grande: lo que hay detrás de la lejanía entre Ospina y Petro

“Existe la intencionalidad de menoscabar y estigmatizar a quienes somos parte del gran proyecto de Gustavo Petro”.



Con esta frase, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, le respondió al periodista Yamid Amat hace dos semanas, cuando este le preguntó en Bogotá por las denuncias que vinculan a su hermano Mauricio Ospina con la contratación en Emcali.



Y continuó: “No se trata de un interés contractual con la Presidencia, de una alianza política temporal, se trata de un proyecto histórico, que vela por los intereses más sagrados de una sociedad y aislar al presidente Petro, estigmatizando a sus cuadros, es parte de una estratagema muy vil para señalar a mi hermano incorporado en Emcali”.



De inmediato, de manera paralela al escándalo por las supuestas anomalías en las Empresas Municipales que están siendo investigadas por los organismos de control, en Cali surgió una polémica alrededor del real relacionamiento del Mandatario local con el actual Jefe de Estado.



“Él no es petrista, ni sus hermanos. Nunca los he visto en los órganos de dirección (del Pacto Histórico)”, le dijo el senador Alexánder López a El País, a propósito de ese episodio y agregó que se trata de “una medida desesperada y mentirosa” del Alcalde de victimizarse por petrista, recordando que Ospina pertenece al Partido Verde.



Lo cierto es que aunque hay quienes aceptan que pueda haber cercanía filial entre el Gobernante caleño y Gustavo Petro, producto de sus pasados nexos con el M-19, el consenso apunta a que hoy por hoy el Presidente está muy poco interesado en tirarle un ‘salvavidas’ a Ospina, que lo saque del huracán político en el que se encuentra por los cuestionamientos a su gestión.



“Petro ha sido muy cuidadoso de no tener una relación explícita con Ospina básicamente por el tema de la corrupción de él y de sus hermanos”, asegura una fuente que pide no ser identificada y precisa que eso fue muy evidente en la campaña presidencial.



Muestra de ello, asegura, fue que “Jorge Iván intentó hacer lo mismo que el Alcalde de Medellín: que varios de sus secretarios renunciaran para adherir a la campaña. Ospina tomó esa decisión y salieron cinco funcionarios, pero Petro le mandó a decir que eso no era ni necesario ni de buen recibo”.



Según la fuente, que conoce los intríngulis de la izquierda caleña, en esa negativa habría intervenido el senador López, reconocido contradictor de Ospina. “Alexánder, que es muy cercano a Petro, se ha encargado de mantener a distancia esa relación”.



Otro ‘no’ de parte del candidato del Pacto Histórico habría llegado cuando “Ospina y Mauricio (su hermano) intentaron por distintas vías financiar algunas cosas de la campaña en Cali, incluida una sede en el Alameda”.



“Y ya siendo presidente tampoco lo ha llamado ni se ha reunido con él. Es más, la Cumbre del Pacífico fue pensada como una manera de generarle al Gobierno Nacional un hecho político inevitable para lograr que la Alcaldía pudiera relacionarse con Petro, que venía de incumplirle una cita a los alcaldes del país y se vio obligado a asistir”, dice la fuente con respecto al acto que el Mandatario presidió en Cali tres días después de posesionarse.

¿Petrista?

Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de Universidad del Rosario, piensa que es válido que el Alcalde diga que es petrista aunque no sea del Pacto Histórico, ya que un sector importante del Partido Verde apoyó oficialmente la candidatura de Petro.



Sin embargo, coincide en que “no ha habido buena comunicación ni relación entre Ospina y Petro, al punto que los apoyos electorales que el hoy jefe de Estado recibió mayoritariamente en el Valle del Cauca obedecen más a estructuras del Pacto y al voto de opinión, en el cual debe haber mucho electorado de los ‘verdes’, pero no hay una deuda electoral por parte del Presidente con el actual Alcalde, por lo que es muy poco probable que ahora le vaya a tirar alguna especie de ‘salvavidas’”.



De su lado, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo asegura que entre Ospina y Petro hay una relación cercana, incluso, más que la mantiene con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, “solo que Jorge Iván se comportó como un servidor público, que no se está tomando fotos con los candidatos ni haciendo política”.



“Petro aprecia mucho a Ospina, que en muchas campañas lo ha apoyado. Lo que pasa es que en Cali la relación está mediada por lo que es el Pacto Histórico, donde hay discusiones fuertes”, agrega el congresista del Pacto.

El silencio presidencial

Pero, más allá de que el Mandatario caleño se diga petrista o de la amistad que pueda tener con el Presidente, los analistas consultados tampoco están de acuerdo en la actitud de “prudente silencio” que el Jefe de Estado ha mantenido frente a los cuestionamientos que se le han hecho al inquilino del CAM.



“Creo que después de lo de Emcali Jorge Iván ya no tiene cómo recuperarse y lo que viene puede ser una seguidilla de sentencias judiciales y en ese escenario Petro se va a cuidar mucho de aparecer a su lado”, plantea la fuente que pidió no ser identificada, antes de agregar que el Alcalde “no debe esperar nada de él, suficiente es que no lo condene pú0blicamente”.



De hecho, dice que es “un error” el silencio presidencial al respecto. “Cuando venga la elección de Concejo y Alcaldía, eso va a tener un efecto, porque la gente en la calle asume que Ospina no es del Verde sino del Pacto Histórico, que más temprano que tarde tendrá que tomar distancia porque Ospina es un aliado impresentable y Petro no es tonto”.



A su vez, el profesor Charry considera que “en el mundo de la política no es tan importante la historia o los compromisos de largo aliento si no lo puramente coyuntural y sin lugar a dudas la imagen negativa de un alcalde puede arrastrar a los que están cerca. Esa puede ser la razón por la cual haya tanto silencio de parte del Presidente, que no quiere que se le asocie con esta gestión en Cali”.



Y, entre tanto, el representante Ocampo cree que “el Presidente es muy cauto y no se va a pronunciar sobre el caso hasta que haya una cosa constatada de la Contraloría o la Procuraduría”, porque “lo otro es entrar en una discusión jurídica y política que tiene varias aristas”.

El Pacto, dividido frente al Alcalde

“Lo de Cali es un ejemplo de lo que puede llegar ocurrir a nivel nacional entre las fuerzas políticas de izquierda: hay un sector altamente inconforme con la gestión del alcalde Ospina, que proviene de la centro izquierda, y están tomando distancia y echándole el agua sucia a su gestión para poder desmarcarse simbólicamente de él y traerse a su electorado”, dice Carlos Charry, director del Doctorado en Estudios Sociales de Universidad del Rosario, sobre la actitud que el Pacto Histórico, dueño del oficialismo a nivel nacional, está tomando con respecto al Mandatario caleño.



Sin embargo, reconoce que falta ver las ‘movidas’ de políticos como el actual presidente del Senado, Roy Barreras, ya que el futuro de su hijo, Roy Alejandro Barreras, está entre convertirse en representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo o lanzarse a la Alcaldía de Cali.



De hecho, se supo que semanas atrás, en medio del escándalo por la contratación en Emcali, Ospina visitó en su casa al congresista ahora elegido por el Pacto Histórico y que en el 2019 fue su ‘socio’ en la campaña que lo llevó de regreso al CAM.



Lo cierto es que, al igual que el presidente Petro, el senador Barreras ha guardado silencio frente a los cuestionamientos al Mandatario caleño.

Por el contrario, el también senador por el Pacto Aléxander López ha sido uno de los mayores contradictores de Jorge Iván Ospina, al punto que le ha pedido públicamente que renuncie y ha aportado documentos a los organismos de control que están investigando supuestos actos de corrupción en su gobierno.



“El Pacto Histórico no es solo el petrismo, tiene muchas arandelas. Alexánder López puso el nombre de Francia Márquez para la Vicepresidencia y eso lo hace muy poderoso dentro del Gobierno, por eso Gustavo Bolívar le retuitea todo lo que publica”, le dijo a El País un analista político que pidió no ser identificado.



Sin embargo, otra fuente resalta que lo de López es una postura individual, no es el partido que emite una declaración formal “y debería hacerlo, porque si llega a ser capturado será tarde”.



Para Charry, a su vez, “hay una competencia interna de sectores que no están lo suficientemente sincronizados y Ospina no solo es el florero de Llorente de esas divisiones, sino que es un punto de verdadero conflicto sobre cómo tratar una mala gestión en términos de la imagen política como coalición de gobierno”.