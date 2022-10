Así transcurrió el Diálogo Regional Vinculante en Cali con participación del presidente Petro

Este sábado se llevó a cabo el primer Diálogo Regional Vinculante en el Valle del Cauca, durante el cual el presidente Gustavo Petro y varios de sus funcionarios escucharon las necesidades de la región.



Cabe recordar que los diálogos regionales convocados por el Gobierno en todo el territorio nacional buscan definir prioridades y temas que serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).



Algunos de los 42 municipios del departamento estarán priorizados en el diálogo: Andalucía, Bolívar, Buga, Bugalagrande, Cali, Calima – El Darién, Candelaria, Dagua, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Tuluá, Versalles, Vijes, Yotoco, y Yumbo.



8:00 p.m. La jornada del Diálogo Regional Vinculante concluyó con los agradecimientos por parte de los organizadores del evento a todos los asistentes. Voceros del Gobierno recalcaron el compromiso que tienen se llevan con las propuestas presentadas por la comunidad. Además, aseguraron que se realizarán más eventos de este tipo en la región.



7:00 p.m. Durante la Plenaria se dieron a conocer las diferentes peticiones que las comunidades le hicieron al Gobierno Nacional, así como algunos de los compromisos acordados para la búsqueda de soluciones a las necesidades que tiene la región.



En el marco del cierre del evento intervinieron funcionarios del Departamento Nacional de Planeación, miembros de colectivos y sindicatos, de las 20 mesas que se conformaron para los diálogos, así como voceros de las comunidades de mujeres, jóvenes, discapacitados, indígenas, entre otros.

Este es el panorama #AEstaHora en la Universidad del Valle, donde los asistentes al Diálogo Regional Vinculante se reúnen en una Plenaria para escuchar las conclusiones sobre las diferentes temáticas que se abordaron en la jornada.



6:00 p.m. Luego de los encuentros en los que las necesidades y propuestas de las comunidades y líderes locales fueron escuchadas, todos los asistentes se reunieron de nuevo para llevar a cabo la Plenaria, en la que se escucharon las conclusiones sobre las diferentes temáticas que se abordaron en los diálogos individuales y grupales.



Teniendo en cuenta que en el evento hubo personas manifestándose en contra de los desalojos a predios invadidos que en los últimos días se realizaron en Cali, se pidió al Gobierno buscarle una pronta solución a esta problemática.



"Convocar a una mesa técnica humanitaria para atender a las personas que no tienen dónde dormir, no es parar los desalojos para permitir las invasiones, sino para dialogar y tener un Estado respetuoso de los derechos humanos", comentó una vocera de la comunidad.



5:00 p.m. La presencia del Presidente en el evento fue corta, sin embargo, durante su visita tuvo una intervención y explicó las razones por las que se están llevando a cabo los diálogos vinculantes en todo el país.



En medio de su intervención, el Presidente recalcó que para llevar a cabo los cambios que requiere el país será necesario escuchar a todos los ciudadanos y que, por eso, él estuvo presente este sábado en Cali para conocer de primera mano cuáles son las necesidades que no solo tiene la ciudad, sino también el departamento del Valle y la región Pacífica.



"Hay que aterrizar la planificación en el territorio concreto. Qué se quiere del Gobierno Nacional en Cali, en el litoral Pacífico, qué queremos como sociedad del territorio en el que vivimos, cómo aspiramos a que se cumpla, cómo lo soñamos, cómo lo dibujamos. Son las mismas personas, la base de la sociedad colombiana y el país dividido en territorios quienes están convocados a construir este diseño de lo que queremos del país", indicó.

3:00 p.m. Aunque su intervención en el evento estaba programada para las 9:00 a.m., el Presidente arribó a UniValle, donde se realiza el evento, hacia las 2:45 p.m. Una vez en el lugar, Petro se dirigió a los asistentes.



Así fue la llegada del presidente Gustavo Petro a la Universidad del Valle, sede Meléndez, donde este sábado se adelanta el primer Diálogo Regional Vinculante del departamento.



2:45 p.m.: El mandatario Gustavo Petro llegó a la Universidad del Valle, sede Meléndez de Cali.

El presidente Gustavo Petro lidera el Diálogo Regional Vinculante en Cali, donde el Gobierno Nacional escucha de la voz de la ciudadanía las principales necesidades de la región.



2:30 p.m.: Se desarrollaron diálogos individuales y grupales en las mesas dispuestas para la ciudadanía donde abordaron diferentes temáticas, enfocadas en los cinco ejes principales. Ordenamiento territorial y paz total, Seguridad humana y justicia social, Derecho humano a la alimentación, Transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental y Convergencia social regional, son los ejes del diálogo en esta región.



1:20: p.m.: Anunciaron a las personas la hora del almuerzo, el cual iba a ser servido en las cancha de las instalaciones, sin embargo, los ciudadanos reclamaron mejor atención, por lo que asignaron hacerlo en salones.



1:10 p.m.: Las intervenciones de los ministros terminaron sin la presencia del presidente Gustavo Petro.

Funcionarios del Gobierno Nacional y ciudadanos se reúnen en Cali para dialogar sobre las prioridades para la región. Las propuestas que surjan de este encuentro serán tenidas en cuenta para el Plan Nacional de Desarrollo.



1:00 p.m.: El ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes, abrió su discurso lamentando la muerte de las 20 personas que se accidentaron esta mañana en las carreteras de Nariño, en un bus de transporte público.



"Quiero expresar mi solidaridad y nuestro dolor como gobierno, por la perdida de varias vidas humanas esta mañana en la vía entre Pasto- Mojarras. Todo por el descuido en las vías en cuanto a su mantenimiento. Pero el mensaje no solo de dolor e indignación, sino también un llamado para que los colombianos en este puente de regreso a casa lo hagamos con responsabilidad", manifestó Reyes.



12:40 p.m.: La ministra de Cultura, Patricia Ariza, mandó un saludo especial a las mujeres y artistas presentes y dijo que, desde su ministerio, están trabajando por terminar las guerras culturales.



"Desde el Ministerio de Cultura estamos trabajando por una cultura de paz. Tenemos que enfrentar las guerras culturales, que a veces son más violentas que las guerras por las armas. Esas guerras culturales están intentando destituir la política del cambio", dijo la Ministra.



12:30 p.m.: En su discurso, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, invitó a la ciudadanía a poner en el centro de estos diálogos la situación del río Cauca, los Farallones y a los animales de la región.



"A toda la ciudadanía que se ha hecho presente en esta universidad Valiente y resistente la Universidad del valle que ha sido gestora de luchas democráticas y sociales, y por eso no es casualidad que el gobierno del cambio venga escuchar la ciudadanía del corazón de uno de los bastiones democráticos de la región. Como Ministra de Ambiente quiero invitar a toda la ciudadanía sensible con la naturaleza a que pongamos en el centro de este diálogo la realidad dramática del río Cauca para volver a recuperar esta cuenca del Valle del Cauca", fueron algunas de las palabras de la MinAmbiente en su discurso.



12:20 p.m.: El rector de Universidad del Valle, Edgar Varela, dio el inicio oficial del evento con su discurso en frente de las personas que llegaron a UniValle para participar en el Diálogo Regional Vinculante.

Así fue el inicio del Diálogo Regional Vinculante este sábado en Cali, el cual fue convocado por el Gobierno en todo el territorio nacional para definir prioridades y temas que serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).



12:10 p.m.: Entonaron el himno de la República sin la presencia del presidente Petro que no llegó en la hora que estaba programada para darle inicio al evento.



12:00 p.m.: Un grupo de familias que fueron desalojados del sector de Navarro, la semana pasada, protestaron durante el evento de Diálogo Regional Vinculante. "SOS salven mi casa ya", dice una pancarta.

Un grupo de familias que fueron desalojadas del sector de Navarro, la semana pasada, protesta durante el evento de los Diálogos Vinculantes en la Univalle. Piden casa.



11:30 a.m.: Empezó a tocar el grupo Cacerolazo Sinfónico. Los ciudadanos estuvieron a la espera de la llegada del presidente Gustavo Petro.

Así fue la presentación del grupo Cacerolazo Sinfónico, en la mañana de este sábado durante el Diálogo Regional Vinculante, en la Universidad del Valle. El evento contará con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro.



11:00 a.m.: El evento también contó con la presencia del el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el representante a la Cámara, José Alberto Tejada, la senadora Gloria Arizabaleta, el representante Duvalier Sánchez y el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez y la senadora María José Pizarro quien estuvo hablando con los ciudadanos.



10:30 a.m.: Hicieron presencia en el evento varios ministros, entre los cuales estaban el ministro de Justicia, Néstor Osuna, así como la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



10:30 a.m.: Las cantautoras de música del Pacífico que estuvieron en la posesión del mandatario, abrieron el evento.



9:30 a.m.: Comenzaron a llegar centenares de ciudadanos a la Universidad del Valle, sede Meléndez de Cali. Esperaban la llegada del presidente Gustavo Petro, pero se informó que tardaría en llegar.

9:00 a.m.: El evento que iba a iniciar sobre las 9 de la mañana fue aplazado para las 11 a.m.