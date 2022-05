"La corrupción no se combate con frases de TikTok": Gustavo Petro tras primera vuelta

Con mensajes muy directos en contra de su rival Rodolfo Hernández, el candidato presidencial Gustavo Petro celebró su victoria en la primera vuelta presidencial y agradeció a su familia, a su compañera de fórmula, Francia Márquez, y a todos sus seguidores por el respaldo que lo llevó a la segunda vuelta presidencial, que se disputará el próximo 19 de junio.



Petro puso en duda la capacidad de Hernández para luchar contra la corrupción, lo calificó como un suicidio o un 'tiro en el pie' y criticó sus posturas favorables a Hitler y contrarias a las mujeres.



"La corrupción no se combate con frases de Tik Tok, la corrupción se combate arriesgando la vida", manifestó Petro, quien señaló que él se ha enfrentado a amenazas por sus denuncias sobre la parapolítica y el carrusel de la contratación.



Además, recordó que Rodolfo Hernández es el único de los candidatos a la Presidencia que participaron en esta contienda que va a ser imputado por corrupción.



"No estamos aquí para engañar con un discurso. Tenemos que decidir si seguimos por el camino de las frases huecas y aletargamos por cuatro años más el cambio de Colombia", aseguró.



Petro también hizo un llamado a los empresarios, para que apoyen un cambio con estabilidad como el que él propone y no un salto al vacío como el que, en su opinión, plantea el candidato Hernández.



"Ojo con el cambio. Hay cambios que son tirarse un 'tiro al pie'. Hay cambios que no son cambios, que son un suicidio", agregó.



Petro le agradeció a las regiones que lo apoyaron, particularmente a la zona nariñense, al Cauca, y a la ciudad de Bogotá, pero también llamó a la Costa para que se unan al Pacto y elija a un primer presidente costeño, y a Antioquia, una región que ha demostrado optar siempre por la prudencia y por la sensatez.



Petro aseguró que en estas elecciones quedó demostrado que el continuismo y los partidos representantes del Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, quedaron derrotados.



"Esta elección lanza ese mensaje al mundo: se acaba una era. Finalizó mal, en medio de la trampa, pero finalizo", dijo.