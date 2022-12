"La acción militar no cesa": Presidente luego de ataque de las disidencias al Ejército en el Cauca

El presidente Gustavo Petro reiteró que, a pesar de los acercamientos con los grupos armados ilegales en busca de la 'paz total', las acciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados, en especial en departamentos como Putumayo y Cauca, no se detendrán.



“El Ejército no va a abandonar la zona en donde permanece en este momento en el Cauca. Es a la entrada en la región de El Naya, que es la forma geográfica desde la cordillera hasta el Océano Pacífico. Obviamente, tiene que ver con rutas del narcotráfico y otros utilizan el área difícil de El Naya para llegar hasta el mar pacífico”, informó Petro.



La decisión se tomó en un consejo extraordinario de seguridad que se realizó luego de la emboscada de una estructura de las disidencias de las Farc contra unidades del Ejército en el Cauca. En esta, el Presidente se reunió con la Cúpula Militar, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la jefe de Gabinete, Laura Sarabia.



“La posición es que la acción militar no cesa, mientras no haya realmente una voluntad de negociación. Así que la Fuerza Pública no va a salir de la región caucana que desemboca en El Naya”, reiteró el mandatario colombiano.

El presidente aseguró que el consejo se realizó por los últimos hechos violentos que han ocurrido en el Cauca en donde han fallecido miembros de la Fuerza Pública, particularmente jóvenes.



“La operación que hicieron es de infiltración, premeditadamente se buscó el ataque, se planificó parte de la columna Martínez que es de las Farc originales. El consejo de seguridad además de lamentar la muerte de estos muchachos, tomó unas medidas de reacción, de acción, que se van a desencadenar en Putumayo, en la zona caucana y en Arauca”, informó sobre el acto violento.



El Presidente informó, además, que la única mesa de negociación que esta operando oficialmente es la que se instaló en Caracas con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. De igual manera, recordó los acercamientos de diálogos que tendrán mañana 7 de diciembre con los grupos Los Chotas y los Espartanos, en Buenaventura, con quienes se trabajaría en procesos de acogimiento a la justicia



“La posibilidad de diálogos hoy no está circunscrita al cese de las operaciones militares, hasta ahora hemos hablado de una posibilidad, no es más, solo hay un proceso concreto con el ELN y se va a abrir el día de mañana con una formaciones que son diferentes (...) con organizaciones de jóvenes armados muy ligados al narcotráfico”, informó Petro.