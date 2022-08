"Hoy empieza la Colombia de lo posible": Petro en su discurso como Presidente de Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, aseguró en su primer discurso como Jefe de Estado que “hoy empieza nuestra segunda oportunidad”, que “hoy empieza la Colombia de lo posible”.



Después de un saludo a invitados y demás personalidades en el acto

de posesión, el nuevo mandatario señaló: “Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar, contra los de siempre, contra los que no quería soltar el poder”.



El presidente Petro destacó el trabajo que se hizo a lo largo de los últimos años, escuchando y recorriendo el país, para llegar a donde hoy está, para empezar a trabajar para cambiar la historia del país, para que “más imposibles sean posibles en Colombia”.



Se refirió a la paz, para acabar “con seis décadas de violencia y conflicto armado”, resaltando que se buscará cumplir con el Acuerdo de Paz, siguiendo “a rajatabla”, las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. “Este es el gobierno de la vida, de la paz, y así será recordado”, dijo.



Tras tomar juramento como presidente de Colombia, Gustavo Petro prometió cumplir con el Acuerdo de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y convocó a los grupos armados a buscar la paz. Dentro de su discurso dijo además que para lograr la paz si se cambia la política contra las drogas.



“Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y trabajaremos de manera incansable para llevar paz y tranquilidad a cada rincón de Colombia”, dijo.



Petro se refirió además al perdón social y dijo: “Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar”.



Además, el nuevo Presidente envió un mensaje a los grupos armados a dejar las armas, aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, y de la no repetición definitiva de la violencia.



