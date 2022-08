"Traigan la espada de Bolívar": La primera orden de Petro como presidente de Colombia

En su primer acto como presidente de la República, Gustavo Petro le ordenó a Casa Militar llevar la espada de Bolívar a la Plaza de Bolívar, después de que el presidente Iván Duque no permitió el traslado para los actos de posesión este domingo.



“Como presidente de la República le ordeno a Casa Militar que traigan la espada de Bolívar a la Plaza de Bolívar”, fueron las primeras palabras del nuevo mandatario, antes de tomar juramento a la nueva vicepresidenta, Francia Márquez.



La polémica por el tema se dio a conocer en horas de la mañana de este domingo, cuando se conoció, por parte de la oficina de comunicaciones de Gustavo Petro, que el presidente Duque decidió no permitir el traslado de esta.



Esta decisión habría sido tomada en la noche del sábado, a pesar de que los organizadores del evento habían gestionado los permisos correspondientes ante el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional y la Quinta de Bolívar.

pic.twitter.com/iMESZi3jOf — El País Cali 📰 (@elpaiscali) August 7, 2022

Esta es una pieza histórica que tiene un gran valor simbólico para el presidente Gustavo Petro, pues fue la que robó el M-19 al iniciar su actividad como grupo guerrillero.



Después, cuando ese grupo llegó a un acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco, la espada fue devuelta y regresada a la Quinta de Bolívar.



El presidente Duque se la mostró a Petro cuando se reunieron después de que este ganó las elecciones y en ese momento Petro le manifestó a Duque su intención de que la espada fuera utilizada como elemento simbólico durante los actos de posesión.



El equipo de comunicaciones de Petro también informó que se restringió el ingreso de la escultura de la Paz de Fernando Botero, que se había solicitado para presidir el desfile y honores militares.