“Por primera vez un Gobierno progresista de izquierda ha llegado a Colombia: Roy Barreras en posesión de Petro

En un discurso cargado de emotividad porque recordó momentos de la tragedia de la violencia en Colombia, pero además porque destacó el cambio social que hubo en el país, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras, anunció al nuevo gobierno que el Congreso tramitarás las reformas que espera llevar, pero que lo harán con la independencia que se requiere.



Según Barreras, “tendremos también que garantizar la independencia del Congreso frente al ejecutivo. Porque sin independencia no hay democracia, hoy amenazada en el mundo por utopías autoritarias y por el atropello de la post verdad, lo que Chul Han ha llamado una sociedad aturdida por el frenesí de la desinformación como fuerza destructora, que deteriora la democracia y los derechos y nos devuelve a una sociedad del miedo y del odio, de la xenofobia, del racismo, de comportamientos tribales”.



“Por supuesto que las reformas implican una gran responsabilidad de quienes aquí estamos. Esta es una sesión de Congreso Pleno de Colombia al aire libre y este Congreso es responsable de ese cambio, porque es el llamado a hacer esas reformas. Pero tiene también un mandato. El mandato del equilibrio, es una antinomia que parece imposible pero que es indispensable. El cambio es lo contrario a la estabilidad, pero medio país exige el cambio y lo merece. Y otro medio país quiere estabilidad, garantías y equilibrio”, señaló el presidente del Senado.



Para Barreras se requiere “unas reformas que garanticen la institucionalidad, pero que garanticen también el cambio. Unas reformas que canalicen el deseo popular, que no implica destruirlo todo, sino construir sobre lo construido, pero en algunos casos demoler para reconstruir nuevos cimientos sociales. No será fácil, tenemos que responder a unas enormes expectativas, en medio de un gran déficit y un gran endeudamiento”.



Para el presidente del Senado, tanto el Congreso como el nuevo gobierno deben cumplir con las expectativas por las que votaron los colombianos. “Hemos venido a cumplir un mandato popular. A superar esta historia de la guerra y esta cultura de la muerte. A decirle al mundo que mientras otros países invaden, contaminan, consumen drogas y luego prohíben, castigan y abandonan sus compromisos climáticos, hacen la guerra y se ufanan de ser potencias de la muerte, Colombia está decidida a convertirse en una potencia mundial de la vida”.



Barreras hizo además un llamado especial a los grupos ilegales que están contra la paz. “...venimos hoy también a defender ese legado de la paz. Y venimos a decirle al ELN ¡dejen las armas! El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación, el camino es la Paz y es ahora”.



Igualmente sostuvo que “a los narcos les decimos en aras de una paz total: ¡Dejen de matar! No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales”.



Destacó que “nos atrevimos a mostrarle al mundo y a decirnos, nosotros mismos, que era posible dejar los fusiles después de 60 años de guerra y alzar la voz pacíficamente y entonces la ilusión y los vientos de la paz trajeron también los vientos de la movilización social. Esa movilización, que como dice Antonio Negri, es más fuerte en América Latina que en cualquier otra parte. Y aquí en Colombia esa movilización social se convirtió en poder. Gracias a la paz y a pesar de la guerra.



En su discurso además manifestó que Barreras expresó además que “venimos de esa historia de despojo, de violencia, de desalojo, de ausencia del Estado. Venimos también de esa historia de las ideas liberales, las que sobrevivieron, las del progresismo liberal que no era otra cosa que el liberalismo del siglo XIX, el que liberó los esclavos, el que sobrevivió a la guerra de los Mil Días y a la masacre de las Bananeras, el que reivindicaba los derechos de los obreros, los trabajadores, de los campesinos. Soy un liberal convencido, hijo de esa historia”.



Para Barreras, “lo que nos trajo aquí este domingo, esta tarde, porque esa historia, tanto la de la guerra, la de la ausencia del Estado como la del nacimiento de las ideas de la democracia liberal en estas tierras ha estado siempre presente y sin embargo ese reclamo nunca había sido capaz de convertirse en gobierno popular”.