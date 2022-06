El presidente Iván Duque se refirió este viernes las garantías de seguridad que tendrá la jornada electoral de este domingo, esto luego de que el Departamento de Estado de EE.UU. emitió una alerta por las alteraciones al orden público que se puedan presentar en Colombia una vez se conozcan los resultados de las presidenciales.



Teniendo en cuenta que Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que vayan a viajar a Colombia este fin de semana tener precaución ante eventuales acciones violentas, el presidente Duque aseguró que la alerta no solo es normal, sino que no es la primera vez que la emiten.



Lea además: A dos días de las presidenciales, instalan Misión de Observación Internacional



El Mandatario, además, recalcó que la seguridad estará garantizada con los miembros de la Fuerza Pública que ya se han desplazado por todo el territorio nacional para ejercer control el día de las elecciones, así como los días siguientes a estas.



"No es la primera vez que ellos hacen esas alertas, nosotros también tenemos alertas. Tenemos un despliegue de la Fuerza Pública para garantizar el pleno ejercicio de ir a las urnas y elegir, pero al mismo tiempo de hacer respetar el veredicto de las urnas que eso es también la piedra angular de nuestra democracia", comentó el Mandatario.



Con relación a las posibles alteraciones al orden público que se puedan presentar si no son aceptados los resultados de las votaciones por la ciudadanía, Duque fue enfático en que las autoridades están preparadas para responder ante las situaciones que se puedan presentar porque, según dijo, no sería la primera vez que se presentarían.



"En el pasado se han presentado situaciones de esa naturaleza, hemos visto que hay personas que han hecho esos llamados por eso, obviamente, nosotros siempre tenemos que estar preparados para ese tipo de escenarios. Tenemos un despliegue de Fuerza Pública para proteger la vida de los colombianos donde sea que tengamos que actuar", precisó Duque.



Lea también: "Le parece mal mi viaje a Miami, pero no que él se emborrache': Hernández sobre Petro



Finalmente, Duque recordó que en los últimos días las autoridades han capturado a personas que estuvieron implicadas en los actos violentos que se registraron en diferentes zonas del país durante el estallido social.



"Se han adelantado capturas de quienes estuvieron en desmanees o promoviendo la violencia en el pasado. Siempre estamos en alerta, pero el mensaje es que salgan a votar para que celebremos esa fiesta de la democracia", puntualizó Duque.