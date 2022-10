"Hace 25 años fumo marihuana": La sorpresiva confesión del representante Daniel Carvalho

El martes, en medio de la sesión plenaria de la Cámara, representante Daniel Carvalho confesó que lleva 25 años fumando marihuana.



"Hace 25 años fumo marihuana y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, de dos maestrías con las mejores notas, ser buen hijo, buen amigo, buen profesional y ser tres veces elegido, por votación popular, a diferentes cargos", admitió el representante.



La confesión se dio en medio del debate para defender su apoyo al proyecto de ley que busca despenalizar la comercialización y uso de cannabis en adultos en Colombia.



Carvalho además aseguró que "la semana pasada, como cada año, me hice 18 exámenes médicos. El doctor los revisó y me dijo que estaba muy bien. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al azúcar, al café y al cigarrillo. Yo le pregunté: ¿y la marihuana?, y me dijo: 'Tranquilo'".



Lea aquí: Los puntos más polémicos que tiene la reforma a la Ley de Orden Público

La mata no mata, lo que mata es la estigmatización, la ilegalidad y la falta de información. #HoraDeRegular #CannabisDeUsoAduto pic.twitter.com/662ricWvjc — Daniel Carvalho (@davalho) October 11, 2022

Asimismo, el representante defendió que el consumo de la marihuana no le ha hecho ningún daño, pero sí ha tenido dificultades con "la estigmatización de personas que piensan que por tener el pelo así o por fumar marihuana soy un peligro para la sociedad, cuando no lo soy", afirmó.



"Lo que nos ha hecho daño, señores, es la falta de información, porque la mata no mata, lo que nos mata es la estigmatización, la persecución, la falta de información y el hecho de que sigan pensando que adultos, como somos, no podemos tomar nuestras propias decisiones", añadió el legislador.



Por su parte, la reforma, que obliga a tener seis debates más, tuvo 105 votos a favor y 33 en contra, lo cual según su autor, Juan Carlos Losada, es un mensaje contundente que a Colombia le llegó la hora de regular el cannabis de uso adulto, como el primer paso para avanzar en una nueva política de drogas, que le arrebate el mercado ilegal a los traficantes y garantizar la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.



En la sesión además se aprobó la inclusión de dos artículos del representante por el Partido Liberal Carlos Ardila, para que los impuestos cannábicos queden en manos de los territorios y de los municipios del país.



En la reforma se precisa que el consumo de cannabis no cobijará a los menores de edad y en cambio, tendrá restricciones en algunos entornos (como el escolar) en los que la niñez colombiana pueda verse afectada. Un tema que deberá ser regulado por el gobierno nacional por medio de una política pública de prevención y atención al consumo de cannabis.



El representante indicó además que "es solo a través de la regulación como le vamos a hacer frente al problema delincuencial que genera la ilegalidad, sólo a través de la regulación vamos a ser capaces de hacerle frente a la máquina de guerra de los jíbaros y de los narcotraficantes. Este proyecto no es un favor para los narcotraficantes, muy por el contrario, el favor es mantener la prohibición, la ganancia está en la ilegalidad del producto que se vende. Ahí es donde está el negocio de la droga".