¿Habrá renovación en el Concejo? Las apuestas electorales para una institución clave en el futuro de Cali

Quiénes les están ‘peleando’ las curules a los actuales concejales en sus partidos? ¿Qué nuevas fuerzas políticas quieren llegar al Cabildo? ¿Habrá renovación en el hemiciclo aledaño al CAM?



Al tiempo que sigue creciendo el ramillete de aspirantes a la Alcaldía de Cali y no despega la campaña por la Gobernación del Valle, la expectativa en el mundillo político se ha centrado en la puja por los 21 escaños que componen la llamada junta directiva de la ciudad.



De hecho, ese es el tema obligado ahora en los partidos y movimientos con presencia en la ciudad, sobre todo en aquellos que tienen facciones que mantienen diferencias entre sí o en los que hay ‘sangre nueva’ que pide que se releven los liderazgos.



A lo que se suma que en esta ocasión habría al menos dos listas cívicas que quieren ‘arrebatarle’ curules a las fuerzas políticas sentadas hoy en el Cabildo caleño, así como ciudadanos sin antecedentes en lo público que sienten que también pueden ser concejales.



Es el caso de Carlos ‘El Mono’ Sarasti, quien publicó un video en Twitter comentando que “quiere aportar desde la parte empresarial al sector público” y recibió 7500 visitas. Desde entonces se ha reunido con tres partidos y espera concretar un aval desde la centro derecha, que es su tendencia ideológica.



“Creo que el Concejo necesita hacer un cambio importante en cuanto a la veeduría y el control político que está ejerciendo ante las acciones que se han tomado en esta Alcaldía”, anota.



Independiente es la palabra que utiliza Steven Meneses, quien se identifica como hijo de Siloé y en el 2019 hizo un primer intento con el Partido Verd, ‘sacando’ una docena de ediles en las Juntas Administradoras Locales.



Ahora lidera el movimiento Somos Uno Más, que reúne personas de distintos perfiles y condiciones sociales y esta semana se inscribirá ante la Registraduría para recoger firmas y apostarle a alcanzar uno o dos escaños en el hemiciclo aledaño al CAM.



De la lista también hacen parte la repostera y ambientalista Juliana Villabona y Beatriz Avendaño, ‘cabeza’ de Expomujeres Colombia. “Nos enfocamos en que fuera un proceso dinámico, diverso, disruptivo y con muchas ganas de generar esas transformaciones que tanto necesita nuestra ciudad, a través de un proceso sin padrinos políticos”, añade Meneses.



Menos consolidada está la idea de otra lista cívica que estarían impulsando algunos empresarios de la capital del Valle, en el ánimo de garantizar que haya una renovación en el Concejo.



Según ha trascendido, entre las personas que han sido invitadas a integrarla se cuentan el ex alcalde Maurice Armitage y el exrector de la Universidad Icesi Francisco Piedrahita, pero todavía no hay nada definido.



“La idea es que sea una lista en la que haya personas que representen la juventud, pero también personas con más experiencia, que provengan de la cultura, el deporte y líderes y lideresas territoriales, y que sea una lista cerrada”, comentó una fuente que pidió no ser identificada todavía.



La que ya tomó la decisión de hacer campaña para el Cabildo es Mapi Velasco, quien hace quince años fue pionera local en las listas por firmas con el movimiento Cali Puede “y rompimos varios paradigmas sobre la forma de hacer política en la ciudad”.



De la mano del representante a la Cámara Duvalier Sánchez, en esta ocasión la ingeniera industrial se postulará por el Partido Verde, “porque soy un ser conectado con lo público, con lo que pasa con la ciudad, y las transformaciones más importantes siempre suceden desde lo político, gústenos o no, luego hay que participar”.



Siguiendo con esa misma colectividad, pero en relación a los sectores que respaldaron la candidatura de Jorge Iván Ospina a la Alcaldía, se espera que haya cambios en las tres curules que hoy tienen en el Concejo, dado que María Isabel Moreno competiría por la Alcaldía de Yumbo y que Terry Hurtado le cedería su lugar a la diputada Catherine Morales, también integrante del Movimiento Animalista del Valle.



Otro de los partidos donde hay varios candidatos ‘pidiendo pista’ para llegar a la junta directiva de la ciudad es en el Centro Democrático. Uno de los primeros en anunciar su aspiración fue Andrés Escobar, protagonista durante el estallido social del 2021 al utilizar un arma traumática para enfrentar a algunos manifestantes que estaban chocando con la Fuerza Pública.



“Estoy respondiendo al llamado de la ciudadanía, no es una aspiración personal”, afirmó el empresario al dar a conocer su postulación, que fue respaldada de inmediato, vía Twitter, por la senadora María Fernanda Cabal. No obstante, fuentes de esa fuerza política aseguran que Escobar todavía no aparece preinscrito para solicitar el aval.



Apadrinado por el representante a la Cámara Christian Garcés también entró en la competencia uribista el comunicador Luis Felipe Murgueitio, “inconforme con el manejo que se le ha dado a la ciudad desde lo público, tanto por el Concejo como por la Alcaldía”.



De 29 años, agrega que quiere “ayudar a recuperar a Cali y a renovar el Concejo y los liderazgos dentro de ese espacio y en el partido también”.



Como ellos, el exrepresentante a la Cámara Carlos Cuero estaría aspirando a reemplazar o a acompañar a Roberto Rodríguez, que hoy ocupa un escaño en el Cabildo caleño y tendría prioridad en el encabezamiento de la lista justamente por su condición de cabildante.



Y a ese ramillete se podría sumar el exsenador Gabriel Velasco, a quien empresarios y directivos nacionales del partido le han pedido que lidere la lista al Concejo de Cali. Sin embargo, El País pudo establecer que aún no se decide, debido a temas familiares y a que acaba de conformar una nueva compañía.



Pero siguiendo con quienes están aspirando por primera vez a sentarse en el hemiciclo, hay que mencionar a Sebastián Pérez, quien el año pasado fuera voluntario de la campaña de Marelen Castillo a la Vicepresidencia de la República y sigue haciendo política con la hoy representante a la Cámara.



“Todavía estamos analizando opciones. Queremos que sea un partido afín a nuestros ideales y, si no se puede, vamos por firmas”, anotó, dejando en claro que no será por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ya que están distanciados del excandidato presidencial Rodolfo Hernández.



También está Johana Alejandra Santamaría, a quien, según sus palabras, su amigo Tulio Gómez le pidió que fuera su candidata al Cabildo. Ella dijo sí y ya tiene eslogan: Un equipo ganador por Cali, pero todavía no sabe si irá por firmas o si tendrá el aval de un partido.



Esa decisión la tomarán ‘en llave’ con el posible aspirante a la Alcaldía de Cali y lo convenido es que, en la eventualidad de que el máximo accionista del América no salte al ruedo por estar inhabilitado, la aspiración de esta sicóloga, con quien se conoció por las lides futbolísticas femeninas, seguirá contando con el respaldo de Gómez.

De esa lista también haría parte Wilson Suaza, “otro buen amigo de don Tulio”, dice Johana, antes de agregar: “Yo vine a este mundo a servir”.



Y a la ‘pelea’ por las cuatro curules que el Partido de la U tiene actualmente en ese hemiciclo también quieren sumarse otros nombres. El que ya está fijo es Jaime Gutiérrez, quien fuera rector de la Universidad Libre.



“Quiero ser concejal de Cali para aportar mi experiencia en distintos campos de la actividad humana, particularmente en el de la educación y la cultura, y también por pedido de muchos egresados de las distintas universidades donde he ejercido durante 37 años”, señala el abogado.



En cuanto a los escaños de Cambio Radical las novedades estarían por cuenta de la exdiputada Mariluz Zuluaga, quien ‘suena’ para llegar al Cabildo, pero respondió que “todavía no está definido”, y de Edison Lucumí, que sustituiría a Carlos Hernán Rodríguez.



Ahora bien, un sector de los conversadores también quiere que haya relevo en la junta directiva del Municipio, por lo que están impulsando la aspiración de Gustavo Zuluaga, un comerciante y misionero católico que quiere ‘llevar’ a la Virgen María al Cabildo, puesto que sigue las orientaciones del senador mariano Mauricio Giraldo, quien, aunque es oriundo de Antioquia, asegura ser la fuerza “más votada electa en el Valle del Cauca” entre los ‘azules’.



Pero ahí paran los noveles aspirantes al Concejo. El comunicador Julián Jaramillo Uribe, quien tiene una activa participación en redes sociales y está conversando con varios partidos de centro izquierda en busca de aval, es otro de ellos. Y siguen más nombres...

El Pacto: a consulta y con lista cerrada

En lo que respecta a la lista al Concejo por el Pacto Histórico, hay consenso entre las distintas fuerzas de que la cabeza de lista sería Ana Erazo, dado que hoy ocupa la curul del Polo Democrático en el Cabildo caleño. Por lo tanto, serían los otros 20 nombres, que por ley deben componer la lista, los que en la práctica estarían en juego el 4 de junio, cuando se realizará la consulta para escoger los candidatos de la coalición de Gobierno para los comicios territoriales en el Valle del Cauca.



Sin embargo, dado que Erazo también está aspirando a convertirse en la ficha del Pacto para la Alcaldía de Cali, la coalición deberá resolver con ella a cual de las dos votaciones se someterá: a la del CAM o a la del Concejo.



Ahora bien, por parte del ala del Polo que orienta el senador Alexánder López está firme la aspiración al Cabildo de la comunicadora social María del Carmen Londoño, quien desde el 2010 sumó a su labor periodística en el partido el quehacer propiamente político.



“Asumimos en su momento el liderazgo del salvamento del Hospital Universitario del Valle y logramos, como partido, que las madres comunitarias fueran reconocidas como trabajadoras”, dice la aspirante, al tiempo que cuestiona que hay concejales que llevan 25 años “enquistados” en el Cabildo “y no han hecho nada”.



Del lado del senador Wilson Arias y el representante Alfredo Mondragón el candidato es Mauricio Zamora, mientras que la ‘ficha del también representante Alejandro Ocampo será Fernando Muñoz, exsubdirector del Dadi. Todos ellos se medirán en la consulta con las ’cartas’ de la UP, Mais y las demás fuerzas del Pacto Histórico.



Por lo pronto, según Ocampo, lo definido es que será una lista cerrada y en formato cremallera, es decir, con igual participación de hombres y mujeres.



Estaría por definir si La Fuerza de Paz, el nuevo partido del senador Roy Barreras, llevaría candidatos a es puja por el Concejo.